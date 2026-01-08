味仙のチャーハンを再現！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」大きなおにぎり
ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
ランチや夕食にぴったりの、ニンニクの旨味をふんだんに効かせたボリューム満点のおにぎりがラインナップされます。
ローソン「味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン」
発売日：2026年1月13日(火)
価格：322円(税込)
販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗
名古屋の有名店「味仙名古屋駅店」に監修いただいたニンニクチャーハンのおにぎりです。
ボリュームのある大きなおにぎりで、一口目からニンニクの旨味をしっかりとお楽しみいただけます。
スタミナをつけたい時にもおすすめの、パンチのある味わいです。
ローソン「味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 味仙のチャーハンを再現！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」大きなおにぎり appeared first on Dtimes.