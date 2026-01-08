味仙のチャーハンを再現！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」大きなおにぎり

ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

ランチや夕食にぴったりの、ニンニクの旨味をふんだんに効かせたボリューム満点のおにぎりがラインナップされます。

ローソン「味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン」

発売日：2026年1月13日(火)

価格：322円(税込)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗

名古屋の有名店「味仙名古屋駅店」に監修いただいたニンニクチャーハンのおにぎりです。

ボリュームのある大きなおにぎりで、一口目からニンニクの旨味をしっかりとお楽しみいただけます。

スタミナをつけたい時にもおすすめの、パンチのある味わいです。

ローソン「味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン」の紹介でした。

