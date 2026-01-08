亀梨和也のYouTubeチャンネルに、Snow Manの宮舘涼太と深澤辰哉が登場。オフ感強めな3人の姿が話題を集めている。

【動画】亀梨和也＆宮舘涼太＆深澤辰哉の『ドリフ』撮影裏の様子／撮影を振り返る宮舘＆深澤＆向井康二 他

3人は、本日1月8日19時から放送される『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（フジテレビ系）に出演。コント「もしもシリーズ『タクシー』」で共演した。

■亀梨和也＆宮舘涼太＆深澤辰哉のドリフの裏側を収めた動画にファン歓喜

「【初笑い】今年もやります！ドリフのコントに再び挑戦。今回はSnow Man宮舘＆深澤とで大暴れします。」というタイトルで公開された動画は、赤いネクタイを付けた亀梨がメイクルームで待機しているところからスタート。亀梨のすぐ横では、ジャージ姿の深澤がメイク中で、前髪をヘアピンでとめ、首にタオルとケープを巻いた姿でひっきりなしに亀梨に話しかけてくる。その後、メイクルームに入ってきた宮舘。亀梨に「パーマかけた？」と聞かれると「かけました！」と笑顔で一礼した。

ヘアメイクと着替えが完了後、3人はセットが組まれたスタジオへ。共演する安藤なつ（メイプル超合金）、塚地武雅（ドランクドラゴン）、賀屋壮也（かが屋）と共に、“本読み”する様子やリハーサル後の3人のゆる～い会話などが収められ、和やかな空気感が伝わってくる動画に仕上がっている。

冒頭で「たくさんツッコみます！」と気合いを語っていた宮舘だが、宮舘がかわいくて仕方ない亀梨のイジりやアドリブに翻弄される姿も。最後には「うまくツッコめてたかなぁ～」と不安そうに吐露し、亀梨とグータッチをして現場を後にした。

ファンからは「いつもに増してリラックスしててオフ感が強いだってぃ可愛すぎる」「あまりにもハッピーセットすぎる」「こんなに癒しなふかだての裏側ありがとう」「世界一丁寧なグータッチ」「この空気感めちゃ好き」「和気藹々としていて素敵な空間」「ふっかとの空気感も全部眼福」「弟感満載な舘様が可愛い」「おそろジャージだてふか最高すぎ」「だてふかの貴重すぎる舞台裏」など、多くのコメントが寄せられている。

■亀梨和也とのコントを振り返る宮舘涼太＆深澤辰哉

なお、番組公式SNSでは、宮舘と深澤、そして向井康二のコメント動画が公開。亀梨との共演の感想を聞かれた宮舘は、「台本をめちゃめちゃみんなで読み込んで、その作品の世界観を一からみんなで作ることをした」と振り返るが、深澤は「作り込んで、本読みもやって、リハも何回もやったけど、本番は全然違った。亀梨くんが一番ズラしてた！」と暴露。宮舘はシィーっと深澤を止めようとするが「初っ端からすごいことになってます」とコメントし、視聴者の期待を膨らませた。

■写真：タクシー運転手姿の亀梨和也を両脇から挟む宮舘涼太＆深澤辰哉

■写真：コントで共演した加藤茶と宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二のオフショット

■動画：任侠コントに挑戦した亀梨和也