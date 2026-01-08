本日2026年1月8日（木）夜11時59分から、勝地涼、瀧本美織がW主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』が、読売テレビ・日本テレビ系にてスタートする。

誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐――。

8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。

「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」

前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。

「良心か…わが子の命か…」

娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─ 自らも《誘拐犯》となることだった。愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は！？

真犯人は誰だ！？

なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？

その目的は――？

8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉に勤務する鷲尾武尊役を勝地涼さん、その妻の美羽役を瀧本美織さんが演じる。

娘の優香（畠桜子さん）・詩音（泉谷星奈さん）と共に幸せな日々を送っていた家族の日常を、ある日、一変させる出来事が起こって――。

誘拐された家族が誘拐犯になる。ノンストップ考察ミステリー！

本編冒頭のナレーションは人気声優・榎木淳弥さんが担当。共演に、浅香航大さん、真飛聖さん、桐山照史さん、酒向芳さんら演技派俳優陣が脇を固める。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫が、本作のために書き下ろした新曲『echo』。木曜ドラマ2期連続での主題歌担当となる。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜第１話あらすじ＞

元刑事の鷲尾武尊は、妻の美羽、娘の優香、詩音と一緒にキャンプ場でバーベキューを楽しんでいた。家族と過ごす穏やかなひととき……。

ところが――2026年1月、詩音8歳の誕生日。仕事を終えた武尊はケーキとプレゼントを準備し帰宅しようとすると、美羽から詩音がまだ帰っていないと聞く。

ふとスマホでGPSを確認すると、詩音は公園にいることがわかった。武尊は公園に向かうが、そこに詩音の姿は見当たらない。慌てて帰宅した武尊に、美羽が警察へ通報することを提案したそのとき、一本の電話が鳴る。

「娘さんを誘拐しました。もし警察に言った場合、娘さんを殺します」

海外製の匿名メッセンジャーアプリを使用し、次々と指示をしてくる犯人。

「娘さんを返してほしければ、48時間以内に《別の子ども》を誘拐しろ」と脅迫してきて――！

「良心か、わが子の命か……」。娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断とは！？

なぜ犯人は、直接ターゲットを誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか――。

果たして、真犯人の正体は――その目的とは――？