ＭＬＢ公式サイトは６日（日本時間７日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）が投手復帰した２０２５年を振り返り、５つの印象的な変化を進化として特集した。

最初は「球速アップ」だ。「２０２５年の投手として大谷の最もすごい点は、２度目の右ヒジ大手術を受けた後にどういうわけかより強い投球を披露したことだ」

大谷の球速は昨年キャリア最高を記録し、平均９８・４マイル（約１５８・４キロ）、最速１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマーク。平均球速は２３年のケガ前より１・５マイル（約２・４キロ）アップし、先発投手の中で５位タイだった。同サイトは「レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて１００マイル（約１６０・９キロ）超えを過去最多の４９回記録した」と驚いた。

２番目は「驚異的な奪三振率を記録しながら与四球率を大幅に減らした」ことだ。１４試合に先発して、４７イニングで６２奪三振、９四球。「奪三振率は３３パーセントは自己最多の２１９奪三振の２２年の３３・２パーセントをわずかに下回ったが、与四球率４・８パーセントは２２年の６・７パーセントから減った」と指摘。

大谷の三振と四球の比率は６・８７５は１０試合以上先発した投手の中ではア・リーグのサイ・ヤング賞を２年連続で受賞したタイガースのスクバルの７・３０に次いで２番目に優れた数字だ。

３番目は「厄介なスライダー追加」だ。スイーパーは相変わらず好調だったが、より鋭いスライダーを加えた。「球速は８０マイル台後半（１４０キロ〜）で、曲がり幅数インチだが空振り率４４パーセントを記録し、このスライダーが決め球となった２７打席で１５三振を奪い長打は許さなかった」



４番目は「プレーオフ直前にスプリットを復活させた」を挙げた。フィリーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の３回にシュワーバーとハーパーからスプリットで連続三振を奪い、「野球史上最高の試合」と呼ばれるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で最後の５三振もスプリットだったことを紹介。「２０２６年も昨年１０月のようにスプリットを投げ続けられるなら要注意だ。ＭＬＢ屈指の厄介な球種が復活することになる」とまとめた。

最後は「新しいワインドアップ」だ。昨年、左足を一歩引いていから投球動作に入るノーワインドアップで投げるようになった。同サイトは「大谷は投手として常に進化しているので、おそらく今年もまた新たな技を秘めているだろう」と期待を込めて締めくくった。

投手完全復帰する今季、大谷の無双投球を見ることができそうだ。