アメリカのメディア大手ワーナーの買収をめぐり敵対的買収を試みているパラマウントの修正提案について、ワーナーは改めて拒否するよう株主に勧告しました。

【映像】ワーナー・ブラザース・ディスカバリー周辺の様子

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収をめぐっては、アメリカの動画配信大手ネットフリックスがスタジオ事業や動画配信サービスなどをおよそ11兆円で買収する契約を結んだと発表していました。しかし、その後、パラマウント・スカイダンスがそれを上回る17兆円規模の敵対的買収に踏み切っています。

パラマウントの買収案に対して、ワーナーは去年12月中旬、拒否する姿勢を示していました。

これを受けパラマウントは去年12月下旬、修正提案として世界的富豪でパラマウント会長の父親であるラリー・エリソン氏が、買収資金におよそ6兆円の個人保証を付けることなどを提示しました。しかし、ワーナーの取締役会は7日、この修正提案についても改めて拒否すると発表しました。

拒否する理由として、「資金調達が不十分で買収を完了できるか不透明なうえに、完了しない場合、株主が負担するリスクとコストが大きい」と指摘しています。（ANNニュース）