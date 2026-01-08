「AT-LP7X」

オーディオテクニカは、フルマニュアルベルトドライブ方式のターンテーブル「AT-LP7X」を海外発表した。アメリカでの価格は999ドル。

シャーシの形状に最新の注意を払い、プラッター、スピンドル、トーンアームを最適な位置に配置することで、正確で歪みのないトラッキングを実現するというモデル。J字型トーンアームは高精度ボールベアリングを備えた2軸ジンバル構造により、トラッキング性能を高めている。付属ヘッドシェルは「AT-LT10」、付属カートリッジはVM型「AT-VM95E BK」。

20mmのアクリル製プラッターを採用。光学センサーつきのモーターによって駆動され、回転速度をつねに維持するという。回転速度は33 1/3と45。

モーターは振動を抑える振動を抑えるゴム製ブッシングに取り付けられており、モーターとプラットフォームを分離することで、機械的なノイズや振動の伝達を最小限に抑えるという。スプリング式で高さ調整可能なアイソレーションフットも備える。

高密度MDF性のボディを採用し、マットブラック仕上げが施される。出力はPHONOとLINEを備える。