小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が厳選した「『DEATH NOTE』ラベル・ウイスキー」を発売する。

今回発売されるのは、2003年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載がスタートし、コミックス累計発行部数は3,000万部を超えるマンガ「DEATH NOTE（デスノート）」（原作：大場つぐみ氏、漫画：小畑健氏）をラベルにあしらったウイスキー2種。価格は「『DEATH NOTE』ラベル／インバーゴードン1973」が20,900円、「『DEATH NOTE』ラベル／ウィリアムソン2010」が30,800円となっている。

どちらも抽選販売となり、1月19日12時から1月25日23時59分までウイスキー専用サイト「WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）」にて予約を受け付ける。1人各2本まで申し込むことが可能だ。抽選販売数は「インバーゴードン1973」が130本、「ウィリアムソン2010」が154本。抽選により当選した人のみ購入できる。

□「WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）」のページ

「『DEATH NOTE』ラベル・ウイスキー」概要

「『DEATH NOTE』ラベル／インバーゴードン1973」

価格：20,900円

抽選販売数：130本

抽選予約受付期間：1月19日12時～1月25日23時59分

総本数：178本

内容量：700ml

熟成年数：50年

アルコール度数：29.9％

原材料：グレーン、モルト

原産地：スコットランド（英国）

インバーゴードン蒸溜所のウイスキーはグレーンウイスキーで、モルト（大麦麦芽）ではなくとうもろこし、ライ麦、小麦などの穀物から造られるウイスキー。

「インバーゴードン1973」は、ミルキーでバニラ感のある甘く優しい香りと、甘さがありながらややスパイシー、柑橘系の皮や洋梨の要素も感じられる味わいで非常にスムーズ。

50年の長期熟成により度数が下がり、スコッチのレギュレーションではウイスキーとは呼べないが、優しく角がとれたものになっている。

「『DEATH NOTE』ラベル／ウィリアムソン2010」

価格：30,800円

抽選販売数：154本

抽選予約受付期間：1月19日12時～1月25日23時59分

総本数：200本

内容量：700ml

熟成年数：14年

アルコール度数：53.2％

原材料：モルト

原産地：スコットランド（英国）

薬品的だが甘くて香ばしいピートの香り。味わいもしっかりとしたスモーキーさがあるが、クリーンでクリアーなので飲み疲れない、完成度の高いアイラモルト。

※抽選により当選した人への販売となります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格で1人でも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で二次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

【ウイスキー評論家・山岡秀雄氏】

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちの1人に選ばれた。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴がある。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めている。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした「モルトウイスキー・コンパニオン改訂第7版」は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンさんによる世界的ベストセラーの最新版。

(C)大場つぐみ・小畑健／集英社

