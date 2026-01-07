地味なんだけどめっちゃ使える！マニアが惚れた隠れた100均名商品
商品情報
商品名：ツイストフロス 40本
価格：￥110（税込）
内容量：40本入
販売ショップ：セリア
JANコード：4900662759604
らせん状の糸がポイント！普通のフロスとはひと味違う！セリアの『ツイストフロス』
デンタルフロスは種類が多く、正直どれも同じに見えがちです。
セリアの衛生グッズ売り場でこのフロスを見かけたときも、第一印象はかなり地味な印象でした。
ですが、よく見ると糸がねじれていて、一般的なF字フロスとは少し違う作りが気になりました。
試しに使ってみたところ、想像以上によく取れて、今では「もうこれ以外使いたくない！」と思うほど手放せない存在になっています♡
最大の特徴は、らせん状にねじられたフロス部分。
歯と歯の隙間に入れて動かしてみると、このねじれが食べかすや歯垢に引っかかりやすく、軽く往復させるだけでも汚れをしっかり絡め取ってくれます。
糸はゆるく張られていて、糸自体が細めなので、狭い隙間にもすっと入れやすいです。
ピック付き＆大容量で日常使いしやすい
持ち手の反対側はピック形状になっていて、フロス後に気になる部分をさっと確認できます。爪楊枝代わりにも◎
パッケージはチャック付きなので、保管もしやすく、洗面台や持ち歩き用ポーチに入れてもバラつきません。
40本入りの大容量で100円という価格も嬉しいポイント。毎日使いでも気兼ねなく使えます。
同じくセリアで販売されている「デンタルフロスピック ワイド」もおすすめです。
デンタルフロスというとグリーンやブルーなど派手なカラーが多いですが、こちらはブラウンの落ち着いた色味がおしゃれな雰囲気。
ケースも同じカラーで統一されていて、デザインもシンプルなので、洗面台に出しっぱなしでも生活感が出にくいです。
フタが大きく開くので、使いたいときにサッと取り出せるのも◎
毎日のケアで使うものだからこそ、使いやすさが効いてきます。どちらもおすすめの商品なので、フロス選びで迷っている方は、ぜひ試してみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。