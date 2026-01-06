Xで注意喚起

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。2年ぶり71回目の出場となった東農大は総合18位でフィニッシュ。前日の往路スタート地点となった大手町では伝統の「大根踊り」が披露されたが、6日、同大の公式Xは「SNS等での『青山ほとり（大根踊り）』投稿に関するお詫びと削除のお願い」として注意喚起を行った。

東農大の公式Xは6日、「SNS等での『青山ほとり（大根踊り）』投稿に関するお詫びと削除のお願い」との書き出しで注意喚起を投稿した。

「『青山ほとり（以下、大根踊り）』について重大なお願いがございます。多くの皆さまにご覧いただき、愛されている『大根踊り』ですが、日々、全力で練習に取り組む学生たちがいて成り立っています。東京農業大学では学生保護の観点から応援活動やその模様についての無断撮影および無断でのSNS投稿を禁止しており、会場でも大きく注意書きを掲示すると共に呼びかけをしておりました」

そのうえで、「全ての方の『大根踊り』に関するSNS上の投稿が悪意のある『悪質な投稿』とは考えておりませんが、削除をいただけますようお願い申し上げます。当アカウントでもこうした一般の方の投稿を『悪質な投稿』と捉えずリポストし皆さまにご紹介していた例がございましたが、のちの影響を考え削除しております」と呼びかけた。

加えて「多くの方や報道関係者の方にご注目いただいていた中で誠に申し訳ございませんでした」と謝罪。「皆さまに反響をいただいております『大根踊り』ですが担い手がいなくなってしまいますと箱根駅伝のみならず様々な行事等でも披露できなくなってしまいます。どれも反響のある投稿ばかりで悪意あるものはその一部と考えておりますが、学生保護の観点からご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます」と重ねて訴えた。

投稿には「撮影・投稿禁止」と大きく書かれた1枚の画像も添えられている。その中では「以下の行為は固く禁止されています。・悪質な撮影行為 ・ローアングルからの撮影 ・SNSや動画サイトへの無断投稿 これらの行為は、肖像権・プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。無断投稿が発覚した場合、法的措置を取る可能性があります」などと同大の全学応援団、顧問・相談役の連名で記されている。



