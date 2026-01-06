¡ã¤ï¤·¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¸«¤»¤«¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¿¿¤ÎÈøÄ¥°ìÅý¤¸¤ã¡ä¼¡²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÍ½¹ð¡£¿Ê·³¤¹¤ë¿®Ä¹¡£Å·¤ò¶Ä¤°¾®°ìÏº¡£¤½¤·¤Æ¾Æ¤±Íî¤Á¤¿²È¤òÁ°¤ËÆ£µÈÏº¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì²ó¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤¬1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤Ë¡£
¡ã¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¼ÆÅÄ¾¡²È¡ä¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë»ëÄ°¼ÔÂ³½Ð
¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡²óÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼Âè°ì²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè°ì²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¼ã¤Àï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¤¬¡Ä¡£
¼¡²óÍ½¹ð
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜÊÔÄ¾¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡²óÍ½¹ð
¡Ö¤ï¤·¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¸«¤»¤«¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¿¿¤ÎÈøÄ¥°ìÅý¤¸¤ã¡×
ÅÜµ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¡¢¤¤¤¤êÎ©¤Ä¿®Ä¹¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤½¤Î¿®Ä¹¤¬ÇÏ¤ò¶î¤ê¡¢·³Àª¤òÎ¨¤¤¤Æ¿Ê·³¤¹¤ë¡£
Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡£
¡Ö²Ç¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤«¡ª¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÃË¤Ê¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÍÄÆëÀ÷¤ÎÄ¾¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¾®°ìÏº¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ä¤³¤ÎÀ¤¤¸¤ã¡ª¡×
¡Ö¤Þ¤¿ÌîÅð¤É¤â¤¬Íè¤Æ¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ÇË½¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÎÀ¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÃæÂ¼¤¬½±¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ë¡£
²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤ò¤«¤Ð¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¾®°ìÏº¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¾®°ìÏº¤¬Ë´³¼¤ò¤½¤ÎÏÓ¤ËÊú¤¡Ö²¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤°¡£
Ìð²Ð¤ò¼õ¤±¤¿²È¤¬¤¿¤Á¤Þ¤Á±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¾Æ¤±Íî¤Á¤¿²È¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÆ£µÈÏº¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ä¤³¤ÎÀ¤¤¸¤ã¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡½¡½¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£