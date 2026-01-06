公式の約半額じゃん！見つけた瞬間即カゴ行きだった100均カトラリー

ダイソーで一際お洒落なオーラを放つ「KOKU デザートフォーク＆スプーン」。実はこれ、家庭日用品メーカーの小久保工業所が手掛ける「KOKU kitchenカトラリー」シリーズの商品です。公式サイトでは各214円（税込）で販売されている本格派が、ダイソーなら110円（税込）という約半額の安さ！「100均だから」と侮れない、日本製ならではの品質と使い心地の良さを徹底レポートします。

商品情報

商品名：KOKU デザートフォーク／KOKU デザートスプーン

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：約144×22mm／136×26mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810402373／4956810402366

海外製のようなお洒落デザイン！「KOKU」シリーズがダイソーに登場

ダイソーで手に入る「KOKU デザートフォーク」と「KOKU デザートスプーン」は、グレーとホワイトのバイカラーが目を引くスタイリッシュなデザイン。

まるでインポートショップで見かける高級カトラリーのようなルックスですが、実は嬉しい日本製です。

ABS樹脂で作られており、表面は安っぽさを感じさせない質感。金属特有のカチャカチャとした音が気になる方でも安心で、口当たりが非常に優しいため、金属の質感が苦手な方にもぴったりです。

流行に左右されないベーシックなモノトーンカラーは、どんなテーブルコーディネートにもスッと馴染んでくれます。

驚きの「軽さ」と「持ちやすさ」。計算された機能美

このカトラリーの大きな特徴は、その「軽さ」です。

デザートフォークは約8g、デザートスプーンは約7gと非常に軽量。

柄の部分が丸みを帯びた形状になっているため、指先にフィットして持ちやすく、手の力が弱い方や、重いカトラリーを持ちたくない方でも楽に使用できます。

また、見た目の美しさだけでなく、実用性も兼ね備えているのが嬉しいポイント。耐熱温度は90度で、家庭用食洗機にも対応しています。毎日気兼ねなく使えて、お手入れも簡単。まさに「機能美」を体現したようなアイテムです。

公式価格の約半額！ストック買い必至の神コスパ

驚くべきはその価格設定です。小久保工業所の公式サイトを確認すると、参考価格は1本214円（税込）となっています。それがダイソーなら、全く同じ正規品が1本110円（税込）で手に入るのです。

「公式の約半額」という事実に、筆者も見つけた瞬間に家族分を即カゴへ入れました。

110円なら、来客用に多めに揃えておいても負担になりません。デザート用としてはもちろん、軽食や朝食シーンでも大活躍間違いなしの逸品。ダイソーのキッチン用品売り場で見かけたら、迷わず「買い」の神コスパアイテムです！

ダイソーで手に入る小久保工業所の「KOKU デザートフォーク」と「KOKU デザートスプーン」は、公式価格の約半額という驚きのコスパと、日本製ならではの使い心地を兼ね備えた名品でした。お洒落で軽いカトラリーを探している方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。