Ž¢Á´Ä¹170km¤ÎµðÂç¥Ó¥ëŽ£¤òËÜµ¤¤ÇÂ¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î"150Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤¹ÅÔ»Ô·×²è"¤ÎÈá»´¤ÊËöÏ©
¢£º½Çù¤ò´Ó¤¯170km¤ÎÍýÁÛÅÔ»Ô
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¥¶¡¦¥é¥¤¥ó·×²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡¢2021Ç¯¡£Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤ò»×¤ï¤»¤ë¤½¤Î´°À®Í½ÁÛ¿Þ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¹È³¤¤Î³¤´ß¤«¤éÆâÎ¦¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Þ¤Ç¤Î¼Â¤Ë170km¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶ÀÌÌ¥¬¥é¥¹¤ÎÄ¹Âç¤ÊÊÉ¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£¿·½É¤«¤éÄ¹Ìî¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤Îµ÷Î¥¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë·úÃÛ¤¹¤ë¥Ó¥ë·²¤Ç·Ñ¤®ÌÜ¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢1Ëç¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¹½ÁÛ¤À¡£
¹â¤µ500m¤Î¥¬¥é¥¹ÊÉ¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅ¸Ë¾²óÏ¤Î¹â¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆâÂ¦¤ÏÊ£¿ô¤Î³¬ÁØ¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¤ä½»µï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ±û¤òÁö¤ëÄÌÏ©¤Ë¤ÏÂì¤ä¿¹ÎÓ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òìÔÂô¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£
¹Á¶è¤Î¿Í¸ý¤Î5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë150Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·×²è¤ÏÂçÉýÊÑ¹¹¡£±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ïº£Ç¯11·î¡¢·×²è¤¬¡Ö¤ï¤º¤«¿ôkm¡×¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Í½Äêµï½»¼Ô¿ô¤â30Ëü¿Í¤Ø¤È5Ê¬¤Î1¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¶áÇ¯¡¢¸¶Ìý°ÍÂ¸·¿·ÐºÑ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×ÀïÎ¬¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¿ôÀé²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥®¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×·²¤Ë¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÀ¾Éô¥¿¥Ö¡¼¥¯½£¤Îº½Çù¤Ë·úÀßÃæ¤ÎµðÂçÊ£¹ç³«È¯¡ÖNEOM¡Ê¥Í¥ª¥à¡Ë¡×¤¬¼ç¤Ê¸«Ä¾¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤¬¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ó¥ë¤Î°ìÉô¤¬¡ÖÊø¤ìÍî¤Á¤ë¡×¥ê¥¹¥¯
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï170km¤ËµÚ¤ÖËÜÂÎ¤Î¿ï½ê¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃæ³Ë»ÜÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÈëÌ©¤Î¹Á¡Êhidden marina¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ÅþÃå¸ý¤À¡£
¥¬¥é¥¹ÊÉ¤Î°ìÉô¤Ë¥²¡¼¥È¾õ¤Î³«¸ýÉô¤òÀß¤±¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ËÇ÷¤ë¹â¤µ310m¤Î¥²¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò¼ýÍÆ¡£º½Çù¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹È³¤¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤¹¤ë¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹Á¤Î¾å¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½Â¤¤À¡£¥¬¥é¥¹¤È¹ÝÅ´¤Ç¤Ç¤¤¿30³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ò¡¢¥²¡¼¥È¤«¤éµÕ¤µ¤Þ¤ËÄß¤ê²¼¤²¤ë¡£
´ñÈ´¤Ê³°´Ñ¤òÍ¥Àè¤·¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Àß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿·úÃÛ²È¤Î°ì¿Í¤Ï¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¡¢µÕ¤µÄß¤ê¤Î¥Ó¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹´í¸±À¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÏµå¤¬¼«Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÈà¤ÏÌä¤¦¡£Ãè¤Å¤ê¤Î·úÊª¤Ï¡Ö¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤»Ï¤á¡×¡¢¡ÖÂ®ÅÙ¤òÁý¤·¡×¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÊø¤ìÍî¤Á¡×¡¢²¼¤Î¹Á¤ËÄÆÍî¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´´Éô¤ÏÈà¤Î»ØÅ¦¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëºî¶È¤ÏÂ³¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
Àß·×¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±Ñ·úÃÛ¶È³¦»ï¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸Åö¶É¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î·úÃÛ»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ
·úÃÛ»öÌ³½ê¥¹¥¿¥¸¥ªDS¤ÎÁÏÀß¼Ô¥Ç¥£¥Ð¡¦¥µ¥é¥à»á¤ÏÆ±»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÄ¾ÀÜ´ðÁÃ¹©»ö¤Ø¤ÈÈô¤Ó°Ü¤ê¡¢¶õ´ÖÀß·×¤ä¾ÜºÙÀß·×¤ÎÃÊ³¬¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶õ´ÖÀß·×¤È¾ÜºÙÀß·×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹²¦Î©·úÃÛ²È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëºî¶È·×²è¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¥µ¥é¥à»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÂçÎÌÄ´Ã£¤Ç¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©¡×¤Î´Å¤¹¤®¤¿¸«ÄÌ¤·
¸¡ºº¤ÎAI²½¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈñÍÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£¹ëÀª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÇ÷¤é¤ì¤ëµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµðÂç¤¹¤®¤¿¤³¤È¤À¡£µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤òÀ¸¤«¤··úºà²Á³Ê¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÌÜÏÀ¸«¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¡£
ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î·úÀßÈñ¤Ï480²¯¥É¥ë¡ÊÌó7Ãû5000²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï10¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó16km¡Ë¤Î´°À®¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ò3²ó·ú¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤Ë¤Û¤ÜÉ¤Å¨¤¹¤ë·úÃÛµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÄ¹¤µÌó800m¡Ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹½Â¤ÍÑÅ´¹Ý350Ëü¥È¥ó¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È550ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Å´¶Ú350Ëü¥È¥ó¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£20¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥»¥á¥ó¥È¤ÎÎÌ¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¡£
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤ÎÂçÎÌÄ´Ã£·×²è¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç»ñºàÉÔÂ¤¬È¯À¸¡£²Á³Ê¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾åµéÀß·×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÊÀ¸»ºÃÊ³¬¤ÇCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÍÞÀ©¤·¤¿¡Ë¥°¥ê¡¼¥óÅ´¹Ý¤Ï¡¢À¤³¦À¸»ºÎÌ¤ÎÌó60¡ó¤òËèÇ¯»È¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤Ï²¡¤·¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´Ã£¥³¥¹¥È¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÂçÎÌ¹ØÆþ¤â¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤ì¤Ð¤«¤¨¤Ã¤Æ²Á³Ê¾å¾º°µÎÏ¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¡¢ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£¸¶Ìý²Á³Ê100¥É¥ë¤ÎÈé»»ÍÑ
ÎØ¤ò¤«¤±¤ÆÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸¶ÌýÁê¾ì¤ÎÄãÌÂ¤À¡£
¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê1¥Ð¥ì¥ëÅö¤¿¤êÌó100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü6000±ß¡Ë¤òÁ°Äó¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤ÏÌó60¥É¥ë¡ÊÌó9000±ß¡Ë¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï°ìÅÙ¤â100¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶Ìý¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ï¥µ¥¦¥¸·ÐºÑ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³ÊÄãÌÂ¤Ï¹ñ²ÈºâÀ¯¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ë¥Þ¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤Î½ÅÍ×¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¥¼¥ê¥í¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤è¤êÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¸¶Ìý°ÍÂ¸·¿·ÐºÑ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤À¤¬¡¢Å¾´¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¤¬¸¶Ìý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Î¸Â³¦¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤¤¤Þ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï´ü¸Â¤ÎÇ÷¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£2030Ç¯¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ä¡¢2034Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼¡¡¹¤È¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤â11¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò·úÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤ÎºâÀ¯ÀÖ»úÍ½Â¬¤òÌó650²¯¥É¥ë¡ÊÌó10Ãû±ß¡Ë¤Ø¤È¡¢Åö½é¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥Ï¡¼¥ê¥É¡¦¥¢¥ë¡á¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ÕÅê»ñÂç¿Ã¤Ï¡¢¡Ö¥®¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¯ÉÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º½Çù¤Ë¥¼¥í¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÂ¤¤ë
²ÝÂê¤ÏÀÐÌý²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·úÀß¸½¾ì¤Ë»ëÅÀ¤òÌá¤»¤Ð¡¢ÉÏ¼å¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÌäÂê¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£º½Çù¤Ê¤ÉÊÕ¶¤ÎÃÏ¤Ç¤Î·úÀß¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢»ñºà¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÄ´Ã£¤·¡¢º½Çù¤ÎÂþÃæ¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤·¡¢²¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤â¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£·×²è»ÏÆ°»þÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê¹Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»Ï©¤âÅÅÎÏ¤âÉÔ½½Ê¬¤À¡£¼þ°Ï¤Ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄê½»¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎÄ´Ã£¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
ÂçÎÌ¤Î»ñºà¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¹ÁÏÑÀßÈ÷¡¢Æ»Ï©¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·úÀßÈñ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´170km¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áí±äÄ¹¤Î¤¦¤Á¡¢Âè1¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤·¤Æ20¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡Ê16km¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º1¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢4ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«3¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÁ´170km¤Î¤¦¤Á¡¢2.4km¤Þ¤Ç¤·¤«ÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤ÏÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î1¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò2034Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾åÉô¤Ë¤ÏÂç²ñ²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÃÙ±ä¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¼«ÂÎ¤¬µï½»´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º½Çù¤Ç¤ÎÄê½»²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µðÂç³«È¯¼«ÂÎ¡¢¤½¤â¤½¤âÌµËÅ¤À¤È¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤â¤¢¤ë¡£
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤àº½Çù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬À¸³è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤À¡£±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ï¡¢
Æ±»æ¤¬¶áÇ¯¤Î²Ê³Ø¸¦µæ10·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï1979Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Î´Ö¤Ë2.2ÅÙ¾å¾º¤·¤¿¡£À¤³¦Ê¿¶Ñ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Î¤Û¤Ü3ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤À¡£
¥¢¥Ö¥É¥é¹ñ²¦²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë2023Ç¯¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Îµ¤²¹¤¬3ÅÙ¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¾ÍèÅª¤ÊÂ¸Â³²ÄÇ½À¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬56ÅÙ°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¡ÖÄ¶¶ËÅÙ¤ÎÇ®ÇÈ¡×¤¬¿ô½µ´ÖÂ³¤¡¢²Æµ¨¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï9ÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¡£ÃºÁÇÇÓ½Ð¤Îºï¸º¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÇ®ÇÈ´ØÏ¢¤Î»àË´Î¨¤Ï13ÇÜ¤«¤é63ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ëÁÛÄê¤À¡£
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëNEOM¤ÎµðÂç·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¤¸õ´íµ¡¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¹½ÁÛ¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÁÔÂç¤Ê¹½ÁÛ¤ÎÌ´¤ÎÀ×¤¬»Ä¤ë¡£2022Ç¯¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ìÂ³¤±¤¿¡¢6000ËÜ¤Ë¤âµÚ¤ÖµðÂç¤Ê´ðÁÃ¹º¤À¡£
·úÀß¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¡¢·×²è¤¬3¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹º¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¹º¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Ç¡¢Ä¹¤µ70m¡¢½Å¤µ850¥È¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£ÀßÃÖ¤À¤±¤Ç¿ô½½²¯¥É¥ë¡Ê¿ôÀé²¯±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·×²èµ¬ÌÏ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢»ñ¶â½áÂô¤Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤éÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢·×²è¼«ÂÎ¤¬¾·¤¤¤¿»ñºà¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÂçÉôÊ¬¤¬ÆÜºÃ¡£É÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤¹¤®¤¿¤¬¸Î¤Î¼ä¤·¤¤·ë²Ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÍ¥Àè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆCNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÐºÑÂç¿Ã¤Î¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥¢¥ê¥Ö¥é¥Ò¥à¤Ïº£Ç¯10·î¤ÎÅê»ñ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ËÍ¥Àè¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î9250²¯¥É¥ë¡ÊÌó143Ãû9000²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥½¥Ö¥ê¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢º½Çù¤ËµðÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀßÃæ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè3°Ì¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥éÄó¶¡¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢6Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿NEOM¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÂàÇ¤¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢´´Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÔ»Ô¹½ÁÛ¤Ï¡¢¼Â¸½À¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤ÎÀìÌç²È¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ËÂç¸¶Â§¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö»×¹Í¼Â¸³¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢»×¹Í¼Â¸³¤ò·úÀß¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë