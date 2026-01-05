¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¡¢¡ÈÊúÍÊ¡ÉÆÃÅµ¤â¡ÄÂìÂô¡¢¼Ç¡¢Ê¿»Ò¤ÈÂ³¤¯¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¡×¥Ö¡¼¥à¤ÎÀµÂÎ
¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÌ¥ÎÏ
¡¡2026Ç¯2·î14Æü¤Ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø±ðÌ´¡Ê¤¨¤ó¤à¡Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¸ì¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡¿¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì½Ö¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¿´Îî¼Ì¿¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÄÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿»Ò¤Îµï¼ò²°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹ÖÃÌ¼ÒViViÊÔ½¸Éô¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¡¢°ìÎ®¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬½¸·ë¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÊúÍÊ¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ªÅÏ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢Ê¿»Ò¤È2¿Í¤¤ê¤ÇÏÃ¤»¤ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¾éÃÌ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¿¿·õ¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÈÀ©ºî¿Ø¤Î¡ÖËÜµ¤¡×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ê¿»Ò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¡×¤¬Ì©¤«¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ·Ý¿Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÌ¡ºÍ¤ÎÂç²ñ¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢ÂìÂô¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤âSNS¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¡¢Èà¤é¤ò¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢20¡Á30Âå¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê³°¸«¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬²«¿§¤¤À¼±ç¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢40ÂåÃæÈ×¤ÎÃæÇ¯·Ý¿Í¤¬ÆÍÁ³¤³¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤Ï¤ª¾Ð¤¤³¦Í¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë·Ý¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ÐÂÔ¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ÔÎó¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼ÇÂçÊå¤â¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Î¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÁá¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø±ìÂÀÏº¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÏÈà¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢·Ý¿Í¤ÎËÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¼Ì¿¿Ãæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Èà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Æ´¤ì¡×
¡¡¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´ûº§¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¾Íµ¤¬½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÎø°¦»Ô¾ì¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ÂÁ´À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Îø°¦Åª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÀ¸¤à¡£²á¾ê¤ËÌ´¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ëÉÔ°Â¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤·¤Æ·òÁ´¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¼ã¤¤·Ý¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ç¯ÎðÁØ¤â¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£10Âå¤ä20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê°ÛÀ¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´¶³Ð¤«¤é¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤¿´Õ¾Þ´ã¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯²¼¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤äÇÐÍ¥¤Ë¤È¤¤á¤¯¤è¤ê¤â¡¢Æ±À¤Âå¤ä¾¯¤·Ç¯¾å¤ÎÃËÀ¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤¬¾ï¤Ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇä¤ê¡×¤ò¡¢ËÜ¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¾¤Ð¾éÃÌ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¾È¤ì¤ä¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ì¤ò¾Ð¤¤¤È¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ëÅª¾ÃÈñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Û¤É¡Ö¥¬¥Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê²¹ÅÙ´¶¤³¤½¤¬¡¢¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¤Î¿Íµ¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤»¤º¡¢Ì´¤ä¸¸ÁÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¾éÃÌ¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥¤¥±¥ª¥¸·Ý¿Í¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Æ´¤ì¡×¤Î·Á¤Ê¤Î¤À¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡Ê¤é¤ê¡¼¡¦¤È¤ª¤À¡Ë
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ª¾Ð¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô