伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める今年１月１８日スタートの新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）。

『50分間の恋人』はAIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていきます。しかし、二人は互いに、元夫婦の社長・恭平(高橋)と志麻(木村)が公私混同でいがみ合い、熾烈な業績争いを繰り広げているライバル会社に勤めていることが発覚！スムーズにはいかないチグハグな二人の恋模様を描く。

そんな『50分間の恋人』を代表して、お正月の恒例番組『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に主演の伊野尾慧と木村多江、高橋光臣の３人が「チーム 50分間の恋人」として出演。キャストからのコメントとともにご紹介！

それぞれ収録前に、「多江さんと光臣さんについていきます、頑張ります！（伊野尾）」、「外す自信がありま…せん！（高橋）」、「ドラマ(50分間の恋人)を観ていただくために頑張ります！（木村）」と意気込み、６つのジャンルのチェックからなる当番組に挑んだ一同。

お正月恒例のチェック「ワイン」では見事正解！ １問目で幸先のいいスタートを切ったが、次のチェックでは不正解。

その後も、ドラマでは元夫婦で今では仲の悪い社長同士という役どころの木村と高橋が挑んだ、チェック「弦楽八重奏」では奇しくも同じ解答をあげ、息ぴったりな様子を見せるものの、結果は不正解。

そんな中、伊野尾と高橋で挑戦したチェック、「オーケストラ」では二人で検討の末、伊野尾の導き出した解答のAをチームとしての解答に決定。しかし、結果発表のタイミングになってもAの部屋には「チーム 50分間の恋人」しかいない状況に…！ このハラハラの展開の中、結果は見事正解！ スタジオが大盛り上がりのファインプレーに。

「チーム 50分間の恋人」の最終結果は「二流芸能人」となってしまったものの、番組を通してキャストの絆がより深まることとなった。

そんな「チーム 50分間の恋人」の団結力を見せた３人から、素敵なコメントが届いた！

伊野尾慧 コメント

お正月の放送で皆さんの注目度が高い番組なので、出演できるのがすごい楽しみでした。光臣さんと多江さんとはドラマの撮影ではなかなか丸１日一緒になることはなかったので、この収録でドラマの撮影よりもグッと距離が縮まったような気がします。もうすぐ『50分間の恋人』の第１話が放送なので、『格付けチェック！』を観て興味を持ってくださった方は、是非ドラマも観ていただけたら嬉しいなと思います。

木村多江 コメント

ご一緒させていただいた格付けのメンバー、皆さんとても素敵でした。しかし難問…絶対わかるでしょ、と思うものでさえわからないとは。でも、聡明な伊野尾さんと高橋さん。すっかり頼らせていただきました。3人共、「難しい」を連呼しながらもドラマのチームワークがとても良かったので協力しあえたと思います。そのチームワークを是非ドラマで引き続きご覧いただけたら。とても魅力的なキャラクターばかり、ほっこり笑って楽しんでくださいね。

高橋光臣 コメント

『芸能人格付けチェック！』は以前から楽しく拝見していた番組で、伊野尾慧さん、木村多江さんとご一緒できたことをとても嬉しく思います。「チーム 50分間の恋人」として、年始の華やかな時間を楽しみました。1月18日（日）よる10時15分スタートの『50分間の恋人』は、少し不思議で切なく、心がじんわり温まるラブストーリー。限られた50分で育まれる感情と選択を、ぜひ見届けてください。



「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」をまだ観ていない方はTVer見逃し配信で。リアルタイムでご覧になった方も是非もう一度3人の活躍をチェック！

▼TVerで第１話の本編映像５分の先行配信！場面写真も追加公開！

1月18日の初回放送に先駆けて、第1話の本編映像を5分ノーカットで先行公開！

それに合わせて新たな場面写真も初公開！個性豊かなキャストも勢ぞろいの第1話をお見逃しなく。

【番組情報】

「50分間の恋人」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月18日（日）よる10時15分スタート

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Video でも全話配信

出演：

伊野尾慧 松本穂香

味方良介 秋元真夏 黒田光輝 田村健太郎 中田クルミ 田畑志真 おいでやす小田／高橋光臣 木村多江