第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。同一チームによる2度目の3連覇は史上初。金栗四三杯＆MVPを獲得したスーパーエース・黒田朝日（4年）は3日の復路で優勝後、歓喜の涙を流したが、元箱根ランナーで今大会は“激似”も話題になった父・将由さんが意外な場所にいたという。日本テレビ系で紹介されたエピソードが話題になっている。

駅伝ファンも驚く、黒田親子のエピソードだった。3日夜、日本テレビ系で放送された「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」の番組内で、日本大出身で元箱根ランナーの俳優・和田正人が口を開いた。

法政大出身で箱根駅伝に3度出場している黒田の父・将由さんとは親交があり、3連覇が決まった直後、「おめでとうございます」と祝福の連絡を入れたところ、「朝日、泣いてましたよね。娘と東京観光していたので見ていません」と返されたという。意外な行動に、スタジオも「すごい」「そんなことが……」と声が上がり爆笑。和田は「お父さんも天才肌です！」とユーモラスに証言した。

父・将由さんは玉野光南（岡山）から「オレンジエクスプレス」と謳われた法政大に進学し、徳本一善らと活躍。2001年大会で1区区間3位と力走するなど、箱根も3度経験した。当時の法政大は茶髪、サングラスなど自由なチームカラーで旋風を巻き起こした。

今回のエピソードを受け、ネット上では「坪田徳本の法政オレンジエクスプレス世代ですが自由すぎます」「黒田さん天然すぎる」「親父ぃ！w」「お父さん強し！ 代わりに泣いときました」「観光優先w」などの声が上がった。

黒田親子は顔やフォームもよく似ていて、大会中、当時を知るオールドファンがネット上で指摘すると、「え、え、え、あの法政黒田の息子さん!?」「えー、フォームそっくりでびっくり!!」「双子かってくらい似てます」と話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）