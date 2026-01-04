正直高い！でも買って後悔なし♡100均マニアが即買い足した500円商品
商品情報
商品名：水アカ用洗浄剤
価格：￥550（税込）
内容量：300ml
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984831055742
￥550（税込）って高くない…？勇気を出して買ってみたダイソーの掃除グッズがすごかった！
ダイソーをパトロールしていると、シンプルでインパクトのあるパッケージが目に飛び込みました。こちらは泡タイプの洗剤が入ったスプレーボトルで、風呂用・水アカ用・多目的用・トイレ用と種類が豊富。色違いになっているので、一目で何用の洗剤か分かるのが嬉しいですよね。
今回ピックアップするのは、水アカ用の洗剤が入ったこちらの『水アカ用洗浄剤』という商品。お値段は300mlで￥550（税込）とダイソーでなくても強気な価格設定…ちょっとひるみましたが、「その汚れ！まだ落ちる！」のキャッチコピーに惹かれ、思い切って購入してきました。
効果抜群で即買い足しました！ダイソーの『水アカ用洗浄剤』
早速鏡に使ってみました。まずはノズルの先端を「止」の状態でボトルを軽く振り、汚れている箇所に1〜3回直接スプレーしていきます。
2〜3分放置したら流水で洗い流します。この時、汚れがひどい場合はスポンジなどでこすると良いそうです。
そして、水滴をティッシュで拭き取ると…
布で拭くだけでは取れなかった水垢が、キレイに落ちてくれました。
他にも、水垢で曇っていたお風呂のイスにスプレーして、
シャワーの水で洗い流すと…
くすみが取れて、キュッキュッと音が鳴るまでピカピカに。
お風呂の床にこびりついた頑固な汚れにもスプレーしました。
ビフォーアフターはこんな感じ。あんなに取れなかった水垢が、こすらずにスッキリして感動しました。
今回はダイソーの『水アカ用洗浄剤』をご紹介しました。
急いで買い足すほど優秀だったダイソーのお掃除スプレー。気になった方はぜひ、掃除グッズ売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。