正直高い！でも買って後悔なし♡100均マニアが即買い足した500円商品

ダイソー をパトロール中、 掃除 グッズ売り場で目に留まった 掃除 用スプレーたち。シンプルかつインパクトのあるスプレーボトルで、シリーズも豊富。気になって手に取ると、お値段が￥550（税込）と強気な価格設定でした。勇気を出して購入してみましたが、これが大正解。すぐに買い足すほど優秀なアイテムだったんです！

商品情報

商品名：水アカ用洗浄剤

価格：￥550（税込）

内容量：300ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984831055742

￥550（税込）って高くない…？勇気を出して買ってみたダイソーの掃除グッズがすごかった！

ダイソーをパトロールしていると、シンプルでインパクトのあるパッケージが目に飛び込みました。こちらは泡タイプの洗剤が入ったスプレーボトルで、風呂用・水アカ用・多目的用・トイレ用と種類が豊富。色違いになっているので、一目で何用の洗剤か分かるのが嬉しいですよね。

今回ピックアップするのは、水アカ用の洗剤が入ったこちらの『水アカ用洗浄剤』という商品。お値段は300mlで￥550（税込）とダイソーでなくても強気な価格設定…ちょっとひるみましたが、「その汚れ！まだ落ちる！」のキャッチコピーに惹かれ、思い切って購入してきました。

早速鏡に使ってみました。まずはノズルの先端を「止」の状態でボトルを軽く振り、汚れている箇所に1〜3回直接スプレーしていきます。

2〜3分放置したら流水で洗い流します。この時、汚れがひどい場合はスポンジなどでこすると良いそうです。

そして、水滴をティッシュで拭き取ると…

布で拭くだけでは取れなかった水垢が、キレイに落ちてくれました。

他にも、水垢で曇っていたお風呂のイスにスプレーして、

シャワーの水で洗い流すと…

くすみが取れて、キュッキュッと音が鳴るまでピカピカに。

お風呂の床にこびりついた頑固な汚れにもスプレーしました。

ビフォーアフターはこんな感じ。あんなに取れなかった水垢が、こすらずにスッキリして感動しました。

今回はダイソーの『水アカ用洗浄剤』をご紹介しました。

急いで買い足すほど優秀だったダイソーのお掃除スプレー。気になった方はぜひ、掃除グッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。