――3区を走り終えて

「前日から初めての箱根駅伝でワクワクしていました。いざ本番当日になっても緊張するような感情はなく、『楽しもう』という気持ちで臨むことができました」

――関東学生連合チームとして出走が決まってから、ここまでの時間をどのように過ごしてきましたか？

「単独チームとして出場できない分、チームメイトとスケジュールが合わず、練習自体もなかなか質を保てず、調子が上がらない日々もあって焦りがあった。その中でも自分は、まずは“スタートラインに立つこと”を第一に考えて取り組みました。去年のような体調不良や故障があると襷は途切れてしまうし、ユニフォームも途切れさせてしまう。それだけはしてはいけないという責任感を持って、この1週間走っていました」

――中継所でスタートラインに立ったときの気持ちはいかがでしたか？

「最初で最後の箱根、強い選手ばかりの中でしたが、学生連合だからこそ味わえる楽しさがありました。連続出場やシード権獲得といった重圧やプレッシャーを感じることもなかったので、本当に最初から最後まで自分の走りができて楽しかったです」

――初めての箱根路、3区を走って見えた景色や、走っているときの気持ちはどうでしたか？

「最初の10kmは沿道の声援を肌で感じて、箱根駅伝を楽しむことができたと思います。後半はもがく展開にはなりましたが、声援がすごく背中を押してくれて、タイムやラップこそ落としてしまいましたが、最後までしっかり走り切ることができました」

――意地のラストスパートで神奈川大学を抜き切った。どんな心境だったか？

「駅伝の楽しさは”抜いて抜かれること”。戸塚中継所で襷を受けたタイミングで神奈川大学の方が後ろだったので、神奈川大を抜いても区間タイム的に勝つことはできなかったが、最後の100mでその楽しさを体現できたと思います」

――沿道の声援はどのように聞こえましたか？

「1年目に小田原で走路員をやったときに、声援の多さに感動して『自分もここで走りたい』と思うようになりました。2年目、3年目は付き添いで、走れない立場で声援を見てきました。3年目までなかなかうまくいかないことも多かったですが、やっとこの声援の中で走ることができて、やってきてよかったなと思いました」

――4年生まで箱根の夢を追い求めて走ることのできた原動力は？

「一番はチームメイトですね。今年の後輩たちだけじゃなくて、自分が1年生の時の4年生や3年生など、幅広い世代が応援してくれたり、後輩たちが支えてくれたりしました。『これがチームなんだな』ということを、4年間で改めて強く感じることができました」

――箱根を夢見る後輩たちに伝えたいことは？

「今年、自分たちの世代が予選会に落ちてしまって、後輩たちは苦しい1年間を乗り越えないといけないと思います。この1年は、自分たちも味わったことがないですが、後輩たちには乗り越えてほしい。来年の1月2日・3日、後輩たちがこうやって取材を受けられるように頑張ってほしいなと思います」