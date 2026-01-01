°½¾®Ï©æÆ¡¡¹ÈÇò¤Îà²á·ã°áÁõá¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈDJ OZMA¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Î°½¾®Ï©æÆ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆ±£³£±Æü¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÀ°áÁõ¤Ç²Î¾§¤òÈäÏª¡£¥Í¥Ã¥È¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ£Ä£Ê¡¡£Ï£Ú£Í£Á¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À°½¾®Ï©¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤Ë°½¾®Ï©¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È£Ä£Ê¡¡£Ï£Ú£Í£Á¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤À¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¼ÂºÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í£Ó£Î£Ó¤Î»È¤¤Êý¡¢¸«Ä¾¤½¤¦¤¼¡£°¤·¤É÷½¬¤Ï¥¢¥×¥Ç¤·¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃ¢¤·¡¢£Ä£Ê¡¡£Ï£Ú£Í£Á¤ÈÝæ»ÖÔ¥¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¡£¡Ö°¤¤¤Î¤Ï£Ä£Ê¡¡£Ï£Ú£Í£Á¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£