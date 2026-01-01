映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSにて、主人公・坂本太郎を演じる目黒蓮（Snow Man）からの新年メッセージ動画が公開され、注目を集めている。

【動画】目黒蓮の新年挨拶／【画像】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』ビジュアル／目黒蓮＆福田雄一監督の2ショット

■シンプルながら存在感放つ目黒蓮のビジュアル

目黒は、前髪をセンターで自然に分けたナチュラルなヘアスタイルで登場。作り込みすぎないスタイルが、落ち着いた雰囲気を引き立てている。

衣装はブラックを基調としたシンプルなスタイリング。インナーには黒のトップスを合わせ、上からはジャケットをさらりと羽織り、袖をラフにまくって全体を引き締めた。

指にはリング、手首にはブレスレットや時計を合わせ、さりげないアクセサリー使いも印象的だ。無駄を削ぎ落とした装いながら、洗練された佇まいが際立っている。

■「本年も坂本商店をごひいきに！」とメッセージ

目黒は両手でお正月飾りを大切そうに持ち、「新年あけましておめでとうございます！」と挨拶。

続けて、「2026年は坂本太郎が皆さんに超ド派手なアクションをお届けします。映画『SAKAMOTO DAYS』4月29日公開です！ぜひご期待ください！」と呼びかけた。

最後は「本年も坂本商店をごひいきに！」と明るい笑顔を見せ、カメラに向かって手を振って締めくくっている。

SNSでは、「キラキラな瞳でこっちにお手振りする表情がかわいすぎる」「センター分けでますますイケメン」「最後の笑顔がかわいすぎて罪」「好きビジュすぎる」といった声が寄せられている。

■『SAKAMOTO DAYS』で“推定体重140キロ”の元殺し屋役を演じる目黒蓮

■目黒蓮＆福田雄一監督の2ショット

Snow Man

