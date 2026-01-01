ユーチューバーのヒカル（34）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「お年玉で1000万円の福袋を買ってきたらあり得ない内容が入ってました」というタイトルの新年最初の動画をアップした。

冒頭で今年の目標を問われると「あります。明確に1つ。再婚です」と即答した。早すぎるのではないかとの問いかけにも「目標なんで。目標やから自由じゃない？」。理由には「1回失敗しているから。もちろんすぐに結婚したいというわけじゃない。結婚したらいいなと思える人と出会えたらいいなという、込み込みの話」と続けた。

さらに「あとね、時間を空ければ空けるほどうまくいくみたいな考え持っているやつおるかもしれんけど、そうではないからさと思ってますよ」としたうえで、「っていうのは冗談なんですけど。それはさておき、やっぱユーチューブかな。日本一になりたい。トップにいきたい。角度によってはヒカルが一番っていう人もおるやん。それはありがたいことなんやけど、それだけじゃ物足りんから、やっぱもう、わかりやすく、数字とりたい。本当にそう思ってる。納得いかへんもんな、悔しいし、オレが一番おもろいやろと思ってる。普通にずっと。一番おもしろいし、魅力あるし、熱量もたぶん高いし、NO・1になるべくして動いてるし、生きてるわけやから。35か今年、でもちゃんと狙いにいきたいっていう、そういう動画を出しまくりたいっていう思いですね。結婚はぶっちゃけどっちでもいいです。さっきのは分かりやすい冗談だと思うんで」と話した。

ヒカルは昨年12月19日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、5月末に「交際0日婚」による結婚を発表していた、元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノア（30）との離婚を発表したばかり。