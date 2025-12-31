¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¡¦²»±û¤¬£¶²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡ÖÃ¯¤«¤ÎÄï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡Ê£¶£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£¶²óÀï¡¡¡»µÆÃÓ²»±û¡Ê£¶²ó£µ£°ÉÃ£Ô£Ë£Ï¡ËÁÒ»ýÎ÷ÂÁ¡ü¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¡¦²»±û¡Ê¤Í¤ª¡¢£²£²¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬ÁÒ»ýÎ÷ÂÁ¡Ê£²£²¡Ë¡áËÜË¾¡á¤ò£¶²ó£µ£°ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·£µÏ¢¾¡¡££Áµé¡Ê£¸²óÀï°Ê¾å¡Ë¾º³Ê¤â·è¤á¤¿¡£ÀïÀÓ¤ÏµÆÃÓ¤¬£¶¾¡¡Ê£´£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡¢ÁÒ»ý¤¬£´¾¡¡Ê£±£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ£²Ê¬¤±¡£
¡¡ÀÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÀÖ¤¤È±¡¢ÀÖ¤¤¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡¢ÀÖ¤¤¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿µÆÃÓ¡£½é²ó¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¿©¤é¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÃæ¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡££²²ó¤â±¦¤òÍá¤Ó¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·£³²ó°Ê¹ß¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ºÇ½ª²ó¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥ÈÍá¤Ó¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÀÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¤Î¸µ£×£Â£Ã¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê£³£°¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤Î¶â¸À¤¬¥Ò¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÈæ²Å¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡Ø¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¿¶¤ê²ó¤»¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò¸«¤º¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Èæ²Å¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ì¤À¤±¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èæ²Å¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµÆÃÓ²»±û¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È·»¤ÎÄï¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢Í§Ã£¤È¤«Îø¿Í¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë»þ¤ÏÀäÂÐËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ÎÁ°¤Ë·»¤ÎÌ¾Á°¤¬Íè¤ë¡£¤º¤Ã¤È²¿¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÎÂç¤Ê·»¤ò»ý¤Ä¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡ÊÌÚÂ¼¡ËµÈ¸÷¤µ¤ó¤È¤«ÌîÌÚ¡Ê¾æ»Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤µ¤ó¤È¤«Èæ²Å¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤¢¤Î¿ÍÃ£¤Ã¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇËÍ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ²¿¤«À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿´ÃÏ¤¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤ÎÄï¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤«¤ÎÄï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖµÆÃÓ²»±û¡×¤È¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£