Á°²ó²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¡¡JÆâÄê3¿Í¤âÈÖ¶¸¤ï¤»¡Ä¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬¡È2Ç¯Á°¡É¤òºÆ¸½
¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï2Âç²ñÁ°¤Ë¤âÁ°¶¶°é±Ñ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎEAST¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢DFµ×ÊÝÍÚÌ´(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹)¡¢MFÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï(¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á)¡¢MF¼ÆÌî²÷¿Î¡ÊFCº£¼£)¤È3¿Í¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆâÄê¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤Ãæ¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁ°È¾15Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÆÀ¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿FWÃÓ°í¼ù¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢º®Àï¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÁ°¶¶°é±Ñ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤â¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹â¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÅÏ¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à´ÖºÝ¤ÎÁ°È¾40Ê¬¡¢MF¾¾±º²¢À¸¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÃÓ¤¬º¸45ÅÙÉÕ¶á¤«¤éÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò¼ÍÈ´¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDFÂí¸ýâÃÂç¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ë¹½¤¨¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤º¤Ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸åÈ¾31Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ìÄ¾¸å¤ÎFW´ØÁóÍÕ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËDF¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤òÁê¼ê¤Ë¼éÈ÷¤Ë²ó¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡2Âç²ñÁ°¤ÎÂè102²óÂç²ñ¤Ç¤â2²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤â¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¶¶°é±Ñ¤ÏÂè98²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ò²¼¤·¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï·ãÀï¤Îºë¶Ì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Î¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë