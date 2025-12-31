¡È10ÈÖ¡ÉóîÆ£¤¬¾×·â¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£¡ÖÀÖ¤¤×ÂÀ±¡×ÅìÊ¡²¬¤¬½©ÅÄ¾¦¤ò£¶¡Ý£°¤È°µÅÝ¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡2025Ç¯12·î31Æü³«ºÅ¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤È½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÁÐÊý¤È¤â¾ù¤é¤Ì½øÈ×Àï¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÅìÊ¡²¬¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾£¹Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢óîÆ£Î°µ©¶õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îº¸Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç´¿´î¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î£±ÅÀ¤ÇÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤¬³èÀ²½¤·¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£Á°È¾16Ê¬¡¢»³¸ýÎÑÀ¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¤òÁÀ¤¨¤Ð¡¢Æ±19Ê¬¤Ë¤Ï¹ä粼Î°ÊË¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬²Ì´º¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ó¤ÀÅìÊ¡²¬¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ê¾ëÂçµ±¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¤½©ÅÄ¾¦¤Ï²÷ÂFW¤ÎÃÝÃ«É¢¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤ËÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼çÉð´ï¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÅìÊ¡²¬¤Î¼éÈ÷ÌÖ¤òÇË¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÅìÊ¡²¬¤¬³«»Ï£³Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òóîÆ£¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÅìÊ¡²¬¤¬£³¡Ý£°¤È°ú¤Î¥¤·¤¿¡£
¡¡»Ê¾ë¤ÈµÈÀîÉ¿À¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤ëÅìÊ¡²¬¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç½©ÅÄ¾¦¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤«¤éºÇ¸å¤ÏóîÆ£¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ£´¡Ý£°¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢ºÙÌî¾ºµ±¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¡È10ÈÖ¡ÉóîÆ£¤Î¾×·â¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¸÷¤Ã¤¿¡ÖÀÖ¤¤×ÂÀ±¡×ÅìÊ¡²¬¡£½©ÅÄ¾¦¤ò£¶¡Ý£°¤È°µÅÝ¤·¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
