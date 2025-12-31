ÇÈÎÜ¡¡¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î·ëº§È¯É½Ä¾¸å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¾ì½ê¡×
¡Ô¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¡Õ
12·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ë½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÒÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ê9¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÇÈÎÜ¤ÈÃÓÂ¼¤Ï¡¢`25Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎºîÃæ¤Ç¡¢µ¿»÷¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î23Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤¹¤Ç¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¼Ô¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÈÃÓÂ¼¤µ¤ó¤ÏSnow Man¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤ÏSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Àî±É¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Î¡È±¦ÏÓÌò¡É¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ï¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¸þ°æ¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Æ25Ç¯10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÇÈÎÜ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿12·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Snow Man¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¤¬ÇÈÎÜ¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Á°½Ð¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï12·î25Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¥³¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¡ØÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¹â¿ù¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹â¿ù¤¯¤ó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢²¶¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬³Ú²°¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¸þ°æ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢¡Ø·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËSnow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÈÎÜ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï¹â¿ù¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£