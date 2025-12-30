¹ÅçMFÅÄÃæÁï¤¬¥É¥¤¥Ä2Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ!! º£µ¨AÂåÉ½½é¾·½¸&¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï30Æü¡¢MFÅÄÃæÁï(23)¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¹Åç¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò½é¼õ¾Þ¡£ÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²¤½£Ä©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìU-18½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤Ï2020Ç¯¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÍâÇ¯¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤·¡¢¼çÎÏ¤òÃ´¤¤Â³¤±¤¿¡£22Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯²Æ¤Ë¾ÅÆî¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨¤«¤é¹Åç¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¹ñÆâ°ÜÀÒ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¤Ë¤âÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
