¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥íー¥É¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥ãー¥êー¥º¡¦¥»¥í¥ó¤È¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¿¥í¥ó¡¦¥¨¥¸¥ã¥È¥ó¶¦±é¤Ë¤è¤ë¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¨¥¤¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ê¸¶Âê¡§Apex¡Ë¡Ù¤Î¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥í¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¿¤¬¤±¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¨¥¸¥ã¥È¥ó¤Î¶¸µ¤°î¤ì¤ë±éµ»¤¬¸«¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ø¥¨¥¤¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢ÈáÃ²¤ËÊë¤ì¤ë½÷À¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ÓÌî¤Ç¼«¤é¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¤Ê¤«¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÎä¹ó¤ÊÊá¿©¼Ô¤È¤ÎÌ¿¤¬¤±¤Î¥²ー¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÊª¸ì¡£
Í½¹ðÊÔ¤ÎËÁÆ¬¡¢¥»¥í¥ó±é¤¸¤ë¥µ¥·¥ã¤Ï¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àã¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤â¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂ³¤±¡¢·ãÎ®¤ÎÃæ¤â¥«¥Ìー¤ÇÀî¤ò¤¯¤À¤ê¡¢¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¥¨¥¸¥ã¥È¥ó±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¡Ö·¯¤ÏÆÃÊÌ¤À¡¢¥µ¥·¥ã¡£·¯¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£´í¸±¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶³Ð¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¡£¡£´°àú¤³¤½¤¬Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤À¤è¤Ê¡×¤È¥µ¥·¥ã¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë°ã¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¥µ¥·¥ã¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤¤µÝÌð¤òÊü¤Ä¡£APEX. Charlize Theron as Sasha in APEX. Cr. Kane Skennar/Netflix © 2026
¥µ¥·¥ã¤Ï¿¹¤ÎÃæ¤òÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤¬¡¢ÃË¤â¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥µ¥·¥ã¤¬¡Ö¥²ー¥à¤Î¤Ä¤â¤ê¡©¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡ÖÀµ²ò¡×¤ÈÃË¤ÏÊÖ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎÃË¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¥µ¥·¥ã¤òÁÀ¤¦°Õ¿Þ¤µ¤¨¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÏ¾å¤Ç¡¢¿åÃæ¤Ç¡¢»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë2¿Í¡£²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈHUNT OR BE HUNTED¡Ê¼í¤ë¤«¼í¤é¤ì¤ë¤«¡Ë¡É¤ÎÄÌ¤ê¡¢2¿Í¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Òー¥È¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥µ¥·¥ã¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£APEX. Charlize Theron as Sasha in APEX. Cr. Kane Skennar/Netflix © 2026
¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥Þー¤Ë¤è¤ëÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÄ©Àï¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥Õ¥êー¥½¥í¡Ù¤È¥µ¥¤¥³¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î·æºî¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤ò¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È 3D¡Ù¡Ê2015¡Ë¡Ø¥¢¥É¥ê¥Õ¥È 41Æü´Ö¤ÎÉºÎ®¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ð¥ë¥¿¥¶ー¥ë¡¦¥³¥ë¥Þ¥¦¥¯¥ë¡£¥»¥í¥ó¡¢¥¨¥¸¥ã¥È¥ó¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥¯¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¡Ê2001¡Ë¡Ø¥Ï¥ë¥¯¡Ù¡Ê2003¡Ë¡Ø¥È¥í¥¤¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ê¤â¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯2·î¤Î»£±Æ³«»Ï»þ¤Ë¸þ¤±¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ë¥Þ¥¦¥¯¥ë¡£¡Ö¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤ÃÏ·Á¤Ç¡¢¥·¥ãー¥êー¥º¡¦¥»¥í¥ó¡¢¥¨¥¸¥ã¥È¥ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ê¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÇºÇ¤âºÍÇ½Ë¤«¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê3¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÈà¤é¤ò²á¹ó¤Ê»îÎý¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È 3D¡Ù¤Ç¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¼«Á³¤Î¶Ã°Û¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¨¥¤¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¿ÍÊª¤Þ¤Ç¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò½±¤¦¡£
¥»¥í¥ó¤Ï¡Ø¥ªー¥ë¥É¡¦¥¬ー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¥¨¥¸¥ã¥È¥ó¤Ï¡Ø¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2024¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤ËNetflixÀ½ºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥éー¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë2¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø³é¤¤Èµ¶¤ê¡Ù¤ä¡ØForce of Nature: The Dry 2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯Êì¹ñ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ê¥Ð¥Ê¤¬¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ø¥¨¥¤¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ê¸¶Âê¡§Apex¡Ë¡Ù¤Ï2025Ç¯4·î24Æü¤ËNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£
