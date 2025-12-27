『バック・トゥ・ザ・フューチャー』新グッズがヴィレッジヴァンガードオンラインで受注予約中

2025年に公開40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界観を再現しつつ、トレンドを取り入れた新シリーズのグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始されている。受注締切は2026年1月5日(月)10時まで。

2連アクリルキーホルダー

ロゴと作品のモチーフがキラキラしてかわいい2連のアクリルキーホルダー。





▼商品詳細\1,320 (税込)【素材】グリッターアクリル、金属【サイズ】ロゴパーツ：約W41×H81mm、モチーフパーツ：約W80×H50mm(ワイヤー部分含まず）台紙：W100×H170mm【生産国】中国 ビタット

ビタっと貼って剥がせて、繰り返し使えるウェットシート用のフタ。



▼商品詳細

\660 (税込)

【素材】PP【サイズ】本体：W83×H58mm、台紙：W90×H109mm【生産国】日本

メガネケース＆クロスセット

ロゴやモチーフが散りばめられたデザインのメガネケースとダイカットのメガネクロスがセットに。



▼商品詳細

各\2,750 (税込)

【素材】合皮・ポリエステル（メガネケース）・ポリエステル（クロス）【サイズ】メガネケース：約W160×H65×D35mm、クロス：約W150×H60mm、パッケージ：W66×H195×D43mm【生産国】中国

巾着2点セット

大小の巾着がセットに。



▼商品詳細

各\1,650(税込)

【素材】ポリエステル【サイズ】小：約W135×H180mm、大：約W180×H230mm【生産国】中国

PVCポーチ

ロゴや作品のモチーフが散りばめられたデザインのPVCポーチ。



▼商品詳細

各\1,760(税込)

【素材】PVC【サイズ】約W170×H30×D15mm【生産国】日本

マグネット

ロゴや作品のモチーフが散りばめられた、ポップなカラーのマグネットで



▼商品詳細

各\660(税込)

【素材】PET、紙、ブリキ、マグネット【サイズ】本体：約W78×H54mm、台紙：W110×H90mm【生産国】日本