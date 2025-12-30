箱根駅伝区間エントリー発表

来年1月2、3日に行われる第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリーが29日に発表され、早稲田大の5区に“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）が起用された。今ではトレードマークになった丸いメガネ。コンタクトレンズや度が入ったサングラスにしない理由を聞いた。

“山の名探偵”が、3年連続で峻険な箱根の山に挑む。

その名を全国に轟かせたのは第100回大会。1年生ながら5区を任され、区間6位と健闘。丸いメガネに、人気漫画「名探偵コナン」の主人公・江戸川コナンの本来の姿・工藤新一に名前が似ていることもあって、“山の名探偵”と称された。

前回大会は5区で区間2位。今季は2月にハーフマラソンで1時間0分6秒の日本人学生歴代2位の好タイムをマークし、世界ユニバーシティー夏季大会のハーフマラソンで優勝するなど、さらに成長した姿を見せた。

レース中には「名探偵」「コナンくん」といった声援を受けることも。今ではトレードマークになったメガネについて、「予備で1個持っているけど、基本的にはこれだけです」と説明。さらにメガネで走る理由も明かした。

「1年生の時に、度付きのサングラスをつけてみたけど上手くいかなくて、メガネに戻して普通に走れるようになった。中学1年生から陸上を始めて、その時からメガネなので、継続していくのが良いのかなと。ズレたりすることはないので、走りのバランスを保つ指標になっているかも（笑）」

早大は2011年以来、15年ぶりの総合優勝を目指す。工藤は自らを「早稲田のストロングポイント」と称し、キーマンの自覚を持つ。

「（ひっくり返せるタイム差は）どんなに長くても2分、現実的なラインは1分くらい。どんな選手が相手でも1分くらいはひっくり返したいし、もたつくようであれば、2分くらいもなしではないと思う」

青山学院大や駒澤大などの強力ライバル撃破へ。工藤の激走が、“難問”解決を可能にする。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）