口に入れた瞬間ホロっと溶ける「和三盆」を実食。年末年始の手土産にもぴったりな和菓子
贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップし、開封から食べた感想までリアルにレポートします！ 今回は、年末年始に喜ばれそうな、優しい甘さが魅力の「和三盆」をセレクト。いざ、気になるお味を調査…！
※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。
京菓子處 鼓月「鼓月のお干菓子 京はんなり」
年末年始の手土産を探していて目に留まったのが、昭和20年創業の京菓子處 鼓月の詰め合わせ「京はんなり」（8種入りで￥1826）。
帰省したときに家族で食べるのにちょうどいいと思い、こちらをセレクト。
●まずはパッケージをチェック！
外箱はマットな白地に、古風な書体で商品名が書いてあるデザイン。シンプルなデザインほど「おっ？中身はどんなものが入っているんだろう…」と想像力をかき立てられます。
そして、主張しすぎない上品さだから、目上の方へも渡しやすそう。コンパクトでバッグにも収まりやすい厚みです。
開封すると、8種類全46個の和三盆が規則正しく並んでいました。そしてカラフル。見ているだけで気持ちが華やぎます。個人的には、ウィンドウショッピングしている気分になり、満足しました。
個包装ではないので、職場などで大勢に配るというよりは、家族や親しい人と楽しむようなシーンによさそうです。
色とりどりで、視覚的にも楽しめる！
では、実食！ 口の中に入れた瞬間、ホロっと溶けてあっという間になくなりました。かわいくてはかない…。食後には、昔ながらの製法で仕上げられたきび砂糖の優しい甘さがほんのり残ります。これは、パクパク何個も食べれてしまう味です。
●味はもちろん、繊細なデザインに感動。
味はもちろん、和三盆ひとつひとつの形もとっても繊細につくられいます。今回は8種入りでしたが、楓や桜、紅葉など、植物が好きな人には見ているだけでも、楽しいかもしれません。
「京はんなり」は開封したときに、贈った相手のほころぶ顔が見れるはず。家族の団らんにはもちろん、新年のあいさつで友人宅へ向かう際の、手土産の候補にしてみては…？
・鼓月のお干菓子 京はんなり 8種入り ￥1826（京菓子處 鼓月）
紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください