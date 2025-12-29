Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¿©»ö²ñ¡¡¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¶¥ÇÏ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¡×
¸µ¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÇëÌî»á¡¢ÉðË¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤È¿©»ö²ñ
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸µ¶¥±ËÁª¼ê¡¢ÇëÌî¸ø²ð»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÇëÌî»á¡¢Æ£Ï²¤ÎÂ¾¤Ë¡¢G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÉðË¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Î110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡£³Æ¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Æ£Ï²¤â¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇëÌî»á¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÍÇÏµÇ°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤È¤ª¿©»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤ò´®Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë