プレミアリーグ 25/26の第18節 ウェストハムとフラムの試合が、12月28日00:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはジャロッド・ボーウェン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、ルーカス・パケタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、ウェストハムが選手交代を行う。クライセンチオ・サマービル（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

69分、フラムが選手交代を行う。ケビン（FW）からジョシュア・キング（DF）に交代した。

83分、フラムは同時に2人を交代。ケニー・テテ（DF）、エミール・スミスロウ（MF）に代わりティモシー・カスターニュ（DF）、トム・ケアニー（MF）がピッチに入る。

83分、ウェストハムは同時に2人を交代。ルーカス・パケタ（MF）、スングトゥ・マガサ（DF）に代わりジョージ・アーシー（MF）、トマーシュ・ソーチェク（MF）がピッチに入る。

85分、ついに均衡が崩れる。フラムのハリー・ウィルソン（FW）のアシストからラウル・ヒメネス（FW）がヘディングシュートが生まれフラムが先制する。

その後もフラムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フラムが0-1で勝利した。

なお、ウェストハムは44分にジャンクレール・トディボ（DF）に、またフラムは51分にヨアキム・アンデルセン（DF）、54分にハリー・ウィルソン（FW）、90+3分にジョシュア・キング（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-28 02:00:33 更新