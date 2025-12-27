29日にNHKスペシャル「メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇」が放送

オフも引っ張りだこだ。ドジャース・大谷翔平投手は今季も圧倒的な成績を残し、3年連続4度目のMVPを受賞。チームも激闘の末に2年連続のワールドシリーズを制し、一挙手一投足が注目を集めた。野球がいったん終わったオフだが、年末も大谷を“見る機会”がたくさんありそうだ。

28日には、年末恒例となったNHKスペシャル「メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇」が午後9時から放送される。29日はテレビ朝日系「タモリステーション」で「大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 3人の侍戦士 ドジャースWS連覇までの隠された物語」の特番も。年明け3日はNHK総合「撮る！ドジャースの強さ 専属カメラマンが記録 野茂英雄から大谷翔平」も組まれている。

地上波放送だけでなく、BS系列では大谷やドジャース関連の特番が編成されており、毎日のようにその活躍を振り返ることが可能だ。あまりの多さに「年末年始番組多すぎて草」「大谷なら同じシーンが流れまくっても苦にならない」「各局とも大谷くんとドジャースの特番だらけ！」「年末年始は大谷翔平選手の番組が多くて良いな」「いっぱい見れる」とファンからは“嬉しい悲鳴”があがっている。

ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは、来季に3連覇がかかっている。1998〜2000年ヤンキース以来の快挙に向け、大谷、山本由伸、佐々木朗希の活躍に改めて注目したい。（Full-Count編集部）