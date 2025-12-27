とろサーモン久保田、ルッキズム口撃を倍返し！「キモい」を連発する若手俳優を“公開説教”で完全論破
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月25日（木）の放送は、「とろサーモン久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
思うがままに罵詈雑言を吐き散らす、1対1の口喧嘩が開幕！ とろサーモンの久保田かずのぶが3人の女性と口喧嘩で激突した。
【動画】とろサーモン久保田、ルッキズム口撃を倍返し！「キモい」を連発する若手俳優を“公開説教”で完全論破
俳優の伊勢川は、「若い女に説教タレるオジ、本当にキモイ！」と主張。
伊勢川は久保田を「口喧嘩の同じ土俵に立たずに、ただ説教タレてるオジさん。若い女の子になった瞬間に、オジさんの立場だから…と説教みたいに話してくる。説教タレたい理由は何ですか？」と、熱い舌戦をかわしたいと仕掛ける。
「若い女に説教タレてぇことはねぇわ！ 筋が違うから、筋通してやってるだけの話」とかわす久保田を、伊勢川は「初対面なのにタメ口でしゃべるオジ、本当にキモイ！」とさらに攻撃！
そんな彼女に久保田は、「相手が20代だと思ったらそんなマウントを取ると言ったけど、俺からしたら、お前は43歳にしか見えないのは何なんだ！」と強烈な一撃を食らわせる。
また伊勢川は、薄毛だと自虐的に言ってくる男性に「ハゲてますもんね！」と言ったら怒られ、笑わなかったら「笑ってくれよ！」と言われ、リアクションの境界線が分からないと投げかける。
自身も薄毛である久保田は、「その人からしたら、後々『ハゲてるな！』と言われるより、心オープンにして『ハゲてる！』と（自ら）言った方がまだ気が休まる。その人にとってのコミュニケーションなんよ。笑ってくれよ、言いたくねぇよ、自分から『ハゲてる』なんてさぁ」と答えていた。
さらに久保田の座り方を見た伊勢川は、「脚を大きく開いて座るオジ、本当にキモイ！ 何を主張したいんですか？」と聞くが、久保田は「俺の下半身だよ！」と一気にヒートアップ！
「お前は熱いハートでこい！ 100点は出さなくていい！ 100％でこいや！」とまくし立てる。
「でも、相手への気遣いは大事だってこと。脚を広げた時に『迷惑です』と言ってくれたら気付くから教えてくれ！ 俺たちオジさんは怒られた時に『おい』とは言わない。『ごめんね』と言うから。優しさを持って接してやってくれ」とも。
最後、「『脚を広げるな』から、ハゲてる人への返しまで、今日覚えた、お前は成長した。お前が見たかったものじゃなくて、お前が見えてなかったものが今日見られたんじゃないか？」とまとめる久保田に、思わず「そうですね」とうなづいてしまう伊勢川（笑）。
MCの名倉潤は「久保田の勝利」と判定した。
思うがままに罵詈雑言を吐き散らす、1対1の口喧嘩が開幕！ とろサーモンの久保田かずのぶが3人の女性と口喧嘩で激突した。
【動画】とろサーモン久保田、ルッキズム口撃を倍返し！「キモい」を連発する若手俳優を“公開説教”で完全論破
とろサーモン久保田VS伊勢川乃亜
俳優の伊勢川は、「若い女に説教タレるオジ、本当にキモイ！」と主張。
伊勢川は久保田を「口喧嘩の同じ土俵に立たずに、ただ説教タレてるオジさん。若い女の子になった瞬間に、オジさんの立場だから…と説教みたいに話してくる。説教タレたい理由は何ですか？」と、熱い舌戦をかわしたいと仕掛ける。
「若い女に説教タレてぇことはねぇわ！ 筋が違うから、筋通してやってるだけの話」とかわす久保田を、伊勢川は「初対面なのにタメ口でしゃべるオジ、本当にキモイ！」とさらに攻撃！
そんな彼女に久保田は、「相手が20代だと思ったらそんなマウントを取ると言ったけど、俺からしたら、お前は43歳にしか見えないのは何なんだ！」と強烈な一撃を食らわせる。
また伊勢川は、薄毛だと自虐的に言ってくる男性に「ハゲてますもんね！」と言ったら怒られ、笑わなかったら「笑ってくれよ！」と言われ、リアクションの境界線が分からないと投げかける。
自身も薄毛である久保田は、「その人からしたら、後々『ハゲてるな！』と言われるより、心オープンにして『ハゲてる！』と（自ら）言った方がまだ気が休まる。その人にとってのコミュニケーションなんよ。笑ってくれよ、言いたくねぇよ、自分から『ハゲてる』なんてさぁ」と答えていた。
さらに久保田の座り方を見た伊勢川は、「脚を大きく開いて座るオジ、本当にキモイ！ 何を主張したいんですか？」と聞くが、久保田は「俺の下半身だよ！」と一気にヒートアップ！
「お前は熱いハートでこい！ 100点は出さなくていい！ 100％でこいや！」とまくし立てる。
「でも、相手への気遣いは大事だってこと。脚を広げた時に『迷惑です』と言ってくれたら気付くから教えてくれ！ 俺たちオジさんは怒られた時に『おい』とは言わない。『ごめんね』と言うから。優しさを持って接してやってくれ」とも。
最後、「『脚を広げるな』から、ハゲてる人への返しまで、今日覚えた、お前は成長した。お前が見たかったものじゃなくて、お前が見えてなかったものが今日見られたんじゃないか？」とまとめる久保田に、思わず「そうですね」とうなづいてしまう伊勢川（笑）。
MCの名倉潤は「久保田の勝利」と判定した。