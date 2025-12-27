Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、愛猫・シャチとの“密着”ショットを公開。ファンから大きな反響が寄せられている。

■佐久間大介「俺とシャチは一体になりました」

投稿されたのは、ピンクヘアの佐久間の肩に愛猫がぴったりと寄り添う2枚の写真。「俺とシャチは一体になりました」とユーモアたっぷりのコメントを添えており、シャチが首元から肩にかけてすっぽりと体を預ける姿は、まるでマフラーのようだ。

佐久間は上目遣いでカメラを見つめつつも、どこか穏やかな表情を浮かべており、リラックスした空気感が伝わってくる。

この投稿に、ファンからは「相思相愛すぎ」「これはもうキュン」「かわいいが渋滞してる」「大好きが溢れてる」「佐久間さんだけの唯一無二の上質なマフラー」「さっくん吸われてる」「さっくんを独占だね」といった声が寄せられ、多くの人の心を和ませている。

5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演4daysを走り切り、ステージの熱気から一転、愛猫と過ごす静かな時間。佐久間にとっても、心と体をゆるめる大切なひとときとなったようだ。

