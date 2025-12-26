家のあちこちをサッパリさせたいと思っているのに、結局なかなか時間が取れそうになく気持ちばかりがあせっているという人もいらっしゃるのではないでしょうか。「そんな年末にこそ、気軽に取りかかれて短時間で達成感を味わえる片付けがおすすめです」と話すのは、夫と義母のシニア世代3人で暮らす整理収納アドバイザー・原田さよさん（現在60代）。今回は、原田さんが実践する「小さな捨て活リスト」を、所要時間の目安とともにまとめて紹介します。

目につきやすく、散らかりやすい場所とは

家族みんなが毎日使う場所で、目につきやすく散らかりやすいのは、玄関、リビングやダイニングのテーブルの上、TVボード周り、キッチンの作業台、冷蔵庫の中、洗面所などです。

【写真】60代、15分で片付けられる場所

ただし、片付けるのに時間がかかりそうだったり、いったんスッキリしてもすぐものがいっぱいになりそうなところだったりすると、なかなか取りかかれないもの。そこで、リセットすれば、しばらくきれいな状態を保てそうな場所に絞り、所要時間の目安ごとに紹介していきます。

15分以内で片付けられる場所

まずはちょっとした隙間時間にできる捨て活から。

●食器棚やキッチンツール用の引き出し

まず、毎日のように使うスプーンやお箸が入っている引き出しや、おたまや菜箸などが入っている引き出しのなかを見直してみましょう。普段よく使うものだけを残すように整理すれば、使い勝手がうんとよくなります。

減らしたあとは、お箸の種類をすべて同じものにそろえてしまうのもあり。出したり戻したりがラクになります。

整理したあとは、使用頻度などに応じて分けて収納しておくと出し入れしやすくなります。分けられるなら余っていたカゴや保存容器で大丈夫、新たに買わなくてもいいです。

●玄関のゲタ箱の上

ゲタ箱の上に、インテリア小物などをたくさん飾っていませんか。郵便物やポスティングされたチラシを乗せたまま、ということもあるかもしれません。

ホコリをかぶって色あせているような飾りや、読まないとわかっているものなら、サッと決めて処分していいのではないでしょうか。

●ゲタ箱のなかの自分の靴だけ

いつか履くと思って置いてあっても、なかなか出番がないという靴は「足の形が変わったため痛くて辛い」、「ヒールが高くて怖い」、「前が大きく開いていて歩きにくい」などの履かない理由があるはずです。

ゲタ箱は狭いスペースだという人が多いでしょうから、使わない靴は処分し、普段よく履く靴の方を収納しておきましょう。

●冷蔵庫のドアポケット

ちょっと使っただけで何年も放置している食用オイルや、流行りにのって買ったものの飽きてしまった調味料なども小さな捨て活にぴったり。

お店でもらった栄養ドリンクや、期限がきれている刺身しょうゆの小袋などもたまっているかもしれません。これらは短時間で判断できるので、処分しやすいでしょう。

30分以内で片付けられる場所

続いては、30分で片付く2か所です。

●洗面台

洗面台の上や鏡裏の収納に放置しがちな、使いかけの試供品、掃除に使おうとおいてあった古い歯ブラシなども処分を。

ボウル下の収納なら、少し使ったけれど気に入らなかったなどの理由から放置してある洗剤やシャンプーがあるかもしれません。それらは思いきって整理するか、掃除に使ってみるなどして減らすようにしましょう。

洗面所は小さい空間なのに、顔を洗う・歯を磨く・身だしなみを整える・洗濯をする、など役割がぎゅっとつまっているので、必要なものだけを置いておくようにしたいですね。

●テレビボード周りの整理

テレビボードの上や中には、リモコンやDVD、ゲーム機器や子どものおもちゃ、文房具や日用品など、さまざまな種類のものが収納されているでしょう。不要になったゲームソフト、長期間使っていないオモチャ、書けなくなっていたペン、なんの付属品かわからないプラスチック部品などは、処分しやすいはずです。

もう少し時間にも気力にも余裕があるなら

短時間でできる片付けで弾みがついたり、まだ余裕があったりする場合は、食品ストック棚や、クローゼットのなかを整理するのもおすすめです。食べものも、服も「期限ぎれ」をチェック！ 年末年始に使うものを取りやすい位置に出しておくことができれば、やっておいてよかったと思えるはずです。

このように、気ぜわしくなりがちな年末でも、小さく区切って捨て活をすれば無理なく続けられます。ぜひ1か所ずつでもスッキリ見える場所を増やして、気持ちよく新年を迎えていただきたいです。