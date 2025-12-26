球団発表…背番号「46」

阪神は26日、カーソン・ラグズデール投手の獲得を発表した。背番号は「46」。27歳右腕は「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います」と意気込みを語った。

1998年5月25日、米国生まれの27歳は身長203センチ、体重106キロの堂々たる体躯を誇る。2020年ドラフト4巡目でフィリーズに入団し、その後はジャイアンツ、ブレーブスなどに移籍。今季はオリオールズでメジャーデビューを果たし、2登板で防御率14.40だった。3Aでは通算39登板、143回1/3を投げて防御率5.15、奪三振率8.4、与四球率4.6。

持ち球はフォーシーム、シンカー、カーブ、スライダー、スプリットと多彩な球種を操る。

本人コメントは以下の通り。

「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います。また、日本でプレーする機会をいただけたことにとても感謝しています。野球キャリアの新しい章の始まりに興奮しており、2026年が素晴らしいシーズンになるのを楽しみしています」（Full-Count編集部）