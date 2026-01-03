７億円で事業売却した起業家が教える「ゼロから資産を作る」スモビジの全技術 起業で成功する人が“最初の一歩”で絶対にやっている「意外なこと」とは

起業や副業への関心が高まる一方、世の中には実態のない情報や再現性の低いノウハウが溢れている。そんな中、手堅い「スモールビジネス」で会社を組織化し、2024年に7億円での事業売却を成し遂げた起業家・わさびのくりやま氏（@biz_kurichan）は、「成功への最短ルートは、すでに答えが出ている市場にある」と説く。本稿では、同氏主宰の起業家塾でも語られている、「ゼロから資産を作る全技術」を徹底解説。なぜ「飲み会の雑談」がビジネスの勝機になるのか。凡人でも勝てる「代行ビジネス」や、利益を最大化するAI活用術とは何か。資金もスキルもない状態から、泥臭くも合理的な戦略で莫大な収益を得るまでの道筋を、余すところなく語っていただいた。全６回の第１回。（主宰の起業家塾についての詳細はXのDMまで問い合わせください）※この記事は、の一部です。