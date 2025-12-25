「MIZYUがいるだけで、生きるのが楽しい」新しい学校のリーダーズSUZUKAが贈った最上級の“Arigato！”
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。12月22日（月）の放送では、ちょうど放送日に27回目の誕生日を迎えたMIZYUにメンバーが「Arigato！」を伝えていきました。
――放送日はMIZYU先生のバースデー！
KANON：本日12月22日は、MIZYU先生のバースデーでございます〜！
全員：Omedeto！
MIZYU：Arigato〜！
SUZUKA：本日、本日、本日、本日！
MIZYU：お母さん！ 産んでくれた、お母さん！ 父さん！
SUZUKA：父さん、母さん、ありがとう〜。
KANON：ということで、ここからはMIZYU先生に向けてみんなでArigatoしていきましょう！
MIZYU：はい！ これをどれだけ待ち望んだことか。
SUZUKA：ちょっとArigato！ する前に、MIZYUさん、その、27歳？
MIZYU：27歳になりました。
SUZUKA：27歳の心意気を教えてください。
MIZYU：心意気。でも、やっぱ子供のときに思っていた27歳って、今の私の27歳のイメージとは違ったんですよね。なので大人の皆さんも、やっぱ日々の積み重ねで27歳の大人になられてるから、良いな〜って。
RIN：27歳って良いな〜って？
SUZUKA：27歳、良いな〜がゴールなんですね？
MIZYU：人生って自由だし、27歳までにこうなっていなきゃいけないとか、大人ってこういうことだとか、そんなのは自由だと。「27歳である、新しい学校のリーダーズのMIZYUをよろしくね」って感じでございます。あたしの27歳はこんな感じです！
SUZUKA：はい、了解しました！ じゃあ、Arigato！ していく？ じゃあ、RINちゃん「私、もう言えるわよ」って顔をしているけど。
RIN：すごく抽象的になっちゃうけど、MIZYUから生まれるノリというか、MIZYUから生まれるノリのエネルギーをみんなに分け与えて、広めて、みんなを幸せにしてくれてArigato！
MIZYU：本当に？
RIN：なんかね、MIZYUから生まれるノリって、すごくMIZYUにしかない独特なものを持っているんだけど、それが本当にハッピーで楽しいテンションで、それにのっかってふざけているSUZUKAとかKANONとかを見ているのがすごい幸せ。
KANON：RINちゃん、見てる。
SUZUKA：祖母ですか？
RIN：見てることが多いんだけど、本当にそれで幸せな気持ちにさせてくれてArigato！
MIZYU：良かった、嬉しいです！
――28歳に向かって進んでいきます
KANON：「新しい学校はすゝむツアー」を回っているじゃないですか。誰よりも照明について深く知っていて、よく卓の方に行ってくれていたじゃない？ たくさんこだわってくれてArigato！
SUZUKA：ほんまに。だってさ、結成当時のライブハウスで転々としていたときに、会場の照明さんに毎回ウザいぐらいの細かい要望を出したやん。そんときに一番会話したの、MIZYUやしさ、それ見てさ「もう私やろうかな、照明」とか。
MIZYU：私ね、照明さんに憧れがずっとあって、本当にリーダーズのことを照らしたいし、カメラもそうだけど、リーダーズのライブ写真とかを撮りたいの。本当にいつも照らしてくれてる照明さんには感謝しています。
KANON：私たちのオーダーがとにかく多いじゃん？ 4人で行ったらさ、本当に「うるせえよ〜！」ってなるじゃない？ やっぱMIZYUに頼ったらMIZYUが必ずわかってくれて、誰よりもこだわってくれるし「MIZYU任せた！」って気持ちで任せてしまっています。
SUZUKA：そうやね。任させてくれてArigato! やね。じゃあ次、SUZUKAの番ですか！ ちょっとありすぎて困るんですけども、じゃあ言いますね。MIZYUちゃん、本当にあなたの存在で、私の心は様々な角度から救われております！
KANON：大きいよ。
SUZUKA：MIZYUが自分の人生にいるって思うと、生きるのって楽しいかもって思えています。本当に存在してくれてArigato！
MIZYU：ありがと〜！ こんなふうに、でっかい言葉で伝えてくれる仲間がいることにも、本当に27年間生きてきた意味があったなって思うし。これからもこの3人と28歳に向かって進んでいきます。
SUZUKA：大人の階段を昇るんですね〜！
KANON：昇りましょ〜！
SUZUKA：もっとラジオっぽいことを言いたかったんやけど、壮大だった。壮大な気持ちでしかMIZYUに対して思っていないから。
MIZYU：これからもよろしくお願いします。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
パーソナリティのMIZYU
――放送日はMIZYU先生のバースデー！
KANON：本日12月22日は、MIZYU先生のバースデーでございます〜！
全員：Omedeto！
MIZYU：Arigato〜！
SUZUKA：本日、本日、本日、本日！
MIZYU：お母さん！ 産んでくれた、お母さん！ 父さん！
SUZUKA：父さん、母さん、ありがとう〜。
KANON：ということで、ここからはMIZYU先生に向けてみんなでArigatoしていきましょう！
MIZYU：はい！ これをどれだけ待ち望んだことか。
SUZUKA：ちょっとArigato！ する前に、MIZYUさん、その、27歳？
MIZYU：27歳になりました。
SUZUKA：27歳の心意気を教えてください。
MIZYU：心意気。でも、やっぱ子供のときに思っていた27歳って、今の私の27歳のイメージとは違ったんですよね。なので大人の皆さんも、やっぱ日々の積み重ねで27歳の大人になられてるから、良いな〜って。
RIN：27歳って良いな〜って？
SUZUKA：27歳、良いな〜がゴールなんですね？
MIZYU：人生って自由だし、27歳までにこうなっていなきゃいけないとか、大人ってこういうことだとか、そんなのは自由だと。「27歳である、新しい学校のリーダーズのMIZYUをよろしくね」って感じでございます。あたしの27歳はこんな感じです！
SUZUKA：はい、了解しました！ じゃあ、Arigato！ していく？ じゃあ、RINちゃん「私、もう言えるわよ」って顔をしているけど。
RIN：すごく抽象的になっちゃうけど、MIZYUから生まれるノリというか、MIZYUから生まれるノリのエネルギーをみんなに分け与えて、広めて、みんなを幸せにしてくれてArigato！
MIZYU：本当に？
RIN：なんかね、MIZYUから生まれるノリって、すごくMIZYUにしかない独特なものを持っているんだけど、それが本当にハッピーで楽しいテンションで、それにのっかってふざけているSUZUKAとかKANONとかを見ているのがすごい幸せ。
KANON：RINちゃん、見てる。
SUZUKA：祖母ですか？
RIN：見てることが多いんだけど、本当にそれで幸せな気持ちにさせてくれてArigato！
MIZYU：良かった、嬉しいです！
スタジオに登場したバースデーケーキ
――28歳に向かって進んでいきます
KANON：「新しい学校はすゝむツアー」を回っているじゃないですか。誰よりも照明について深く知っていて、よく卓の方に行ってくれていたじゃない？ たくさんこだわってくれてArigato！
SUZUKA：ほんまに。だってさ、結成当時のライブハウスで転々としていたときに、会場の照明さんに毎回ウザいぐらいの細かい要望を出したやん。そんときに一番会話したの、MIZYUやしさ、それ見てさ「もう私やろうかな、照明」とか。
MIZYU：私ね、照明さんに憧れがずっとあって、本当にリーダーズのことを照らしたいし、カメラもそうだけど、リーダーズのライブ写真とかを撮りたいの。本当にいつも照らしてくれてる照明さんには感謝しています。
KANON：私たちのオーダーがとにかく多いじゃん？ 4人で行ったらさ、本当に「うるせえよ〜！」ってなるじゃない？ やっぱMIZYUに頼ったらMIZYUが必ずわかってくれて、誰よりもこだわってくれるし「MIZYU任せた！」って気持ちで任せてしまっています。
SUZUKA：そうやね。任させてくれてArigato! やね。じゃあ次、SUZUKAの番ですか！ ちょっとありすぎて困るんですけども、じゃあ言いますね。MIZYUちゃん、本当にあなたの存在で、私の心は様々な角度から救われております！
KANON：大きいよ。
SUZUKA：MIZYUが自分の人生にいるって思うと、生きるのって楽しいかもって思えています。本当に存在してくれてArigato！
MIZYU：ありがと〜！ こんなふうに、でっかい言葉で伝えてくれる仲間がいることにも、本当に27年間生きてきた意味があったなって思うし。これからもこの3人と28歳に向かって進んでいきます。
SUZUKA：大人の階段を昇るんですね〜！
KANON：昇りましょ〜！
SUZUKA：もっとラジオっぽいことを言いたかったんやけど、壮大だった。壮大な気持ちでしかMIZYUに対して思っていないから。
MIZYU：これからもよろしくお願いします。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624