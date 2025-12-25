ともに大切な人を失い、傷ついたふたりの男女の喪失と再生を描いたラブストーリー映画『楓』。12月19日に公開された本作で、主人公を支える友人役として出演中の俳優・宮沢氷魚さんに、映画への想いから忙しい日々でのリフレッシュ方法などを教えてもらいました。

喪失を感じたときこそ、強く生まれ変わるチャンス

スピッツの名曲から着想を得て、大切な人を失ったふたりの男女の姿が描かれる映画『楓』。今作のテーマのひとつとなるのが、人生における「喪失感」についてです。

「かけがえのない人やペット、ものなど、日々の生活のなかでなにかを失った経験はだれにでもあるはず。でも、大切なのは、それらを失ったとき、どれだけ前向きに希望を見つけて突き進んでいけるか、ですよね。映画でも主人公のふたりが悩みながらも新たな道へと歩んでいく姿をとおして、自分自身の生き方のヒントを感じ取ってもらえたらなと思います」

仮に大きな別れを経験することになった場合、自分ならどうするか。今作で宮沢さんが演じた梶野のように、丁寧に言葉を選びながら答えてくれました。

「正直、僕自身は人生において大きな喪失をまだ経験していないので、もし、自分が同じ立場に置かれたら、どうなるかはわかりません。ただ、喪失は再生と紐づくものだと思うんです。もちろん、大切な存在であればあるほど、失ったら、強い苦しみや悲しみが生まれるはず。でも、そんなときこそ、何倍も強く生まれ変わるチャンス。悲しみを乗り越えた先に、新しい自分が待っているんじゃないかと信じています。また、思い出や経験は決して消えることはありません。大切な存在と一緒に過ごした時間を、心のどこかに大切にしまっておくことはできるんじゃないでしょうか」

忙しいときほど、仕事と物理的に距離を置く

数多くの作品に出演し、日々多忙を極める宮沢さんですが、プライベートとお仕事のバランスはどのようにキープしているのでしょうか。

「撮影期間中は仕事に集中しがちなので、オフはできるだけ仕事のことを考えない時間をつくるようにしています。たとえば、お風呂も忙しいときこそあえて銭湯に行ってみたり、少し午後に時間があるなら、電車や車に乗って１時間圏内の温泉に行ってみたり。遠出すると疲れるかもしれませんが、家にいると仕事や日々のやるべきことを考えてしまう。だからこそ、あえて遠くに行って、物理的に自分を仕事から遠ざけているんです」

また、「本気で作品に向き合うたびに、心も体も大きく消耗する」と語る宮沢さん。そんななか、自分を満たすために大切にしていることは？

「一度作品に関わると俳優としてすべてを捧げるので、体力も使うし、気持ち的に疲れちゃうこともあります。その結果、自分の中身が大きく削られたような気分になるので、撮影が終わるたびに力を入れているのが、失った部分を補うこと。たとえば、行ったことのない場所に行ったり、今まで断っていた誘いを受けてみたり。そうすると、意外な出会いや発見があるので、できる限り日々に新しい刺激を取り入れるようにしていますね」

すべてを忘れて「自分を主人公にする時間」を

最後に、家事や育児、仕事で多忙を極めるESSE世代に向けて、宮沢さんにエールをもらいました。

「多分、日本のお母さんたちはすでにいろんな人に『がんばっているね』とさんざん言われていると思うんですけど、改めて言わせてください。本当に十分すぎるくらいみなさんはがんばっていると思います。だからこそ、目の前のタスクをいったん忘れて、少しでもいいから自分を主人公にする時間をもってほしい。自分と向き合う時間が、日本のお母さんたちにとって忙しい日々を乗り越える原動力になればと願っています」