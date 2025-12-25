

2005年（平成17年）12月8日に秋葉原で産声を上げたAKB48。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、篠田麻里子、大島優子、指原莉乃ら数々のスターを生み出し、誰もが知る国民的アイドルグループとなった。

あれから20年、数々の伝説を作ったAKB48劇場は昨年末に完全リニューアルされ、それに合わせておよそ9年ぶりのオリジナル公演がスタート。そしてグループとして再び東京ドームに立つという目標が掲げられた。そんななかで現役メンバーは何を思うのか？ 今、AKB48を見る意味とは？

昨年3月よりスタートした若手インタビュー連載に続いて、在籍6年以上のメンバーに話を聞く「なんで令和にAKB48？ Season2」がスタート。

第4回は2014年4月3日に16歳でチーム8埼玉県代表メンバーとしてデビューした郄橋彩音（たかはし・あやね）。前編はオーディションのことや、などを語ってもらった。

【写真】郄橋彩音のグラビア

【義務教育が終わったのでオーディションを受けることができました】

――まずは郄橋さんのAKB48人生でのターニングポイントから聞かせてください。

郄橋 大学を卒業して、AKB48一本でやっていくことを決めたときだと思います。16歳でAKB48に入ってから学業と両立してきて、いっぱいいっぱいな感じで、とりあえず目の前のことを頑張っていたんですけど、大学を卒業してお仕事だけになったときに、学生の頃と違うなと思って。

学生時代はパフォーマンス面の見直しとか、自分の動画を見るとか、あまりしてこなかったんですけど、時間ができたからこそ、直した方がいいなと思うところが増えました。AKB48としてもっとやらなきゃって思うようになりました。

――改めてしっかり向き合うようになったんですね。では、過去からふり返っていきましょう。ちっちゃい頃はどんなコでした？

郄橋 あまのじゃくでした（笑）。近所に同年代の友達がいて、みんなは家でかくれんぼとかしているんですけど、途中で抜け出して、しれっと家の中でお茶しているお母さんたちの横で自分もお茶を飲んでみたり。あとは、みんなでショッピングモールに行って、急にひとりで違うところへ行っちゃったり。今思うと心配してほしかったのかなって思います。面倒くさい子供だったなと（笑）。

――憧れていたものは？

郄橋 動物が好きだったのでイルカショーのお姉さんになりたかったです。よく旅行に連れていってもらって、いろんな水族館でイルカやシャチのショーを見て、そこに出ているお姉さんがいいなと思ってました。あとはペットショップのお姉さんもいいなって。

それから小6ぐらいのときにAKB48が好きになって、憧れるようになりました。

――AKB48に出会ったきっかけは？

郄橋 確か『大声ダイヤモンド』のあたり。最初はお父さんが篠田麻里子さんを好きで、かわいい人がいるんだよって、音楽番組を一緒に見て、「AKB48ってめっちゃかわいい！」と思いました。私は渡辺麻友さんを好きになって。歌声や髪型がかわいいなと。

――自分もなりたいと。

郄橋 なれるわけないと思いながらも、なれたらいいなと憧れていました。





――チーム8のオーディションを受けたのは？

郄橋 16歳ですね。中1のときにはもうAKB48のオーディションを受けたかったんですけど、家がめっちゃ厳しくて、「今は勉強を頑張りなさい！」って。

――勉強をめっちゃしていたんだ。

郄橋 やらされていた感じです（苦笑）。でも、そのおかげで成績はクラスでも上位で一ケタとか、学年でも20番以内とか。

――すごいじゃないですか！ 中1では止められたのに16歳でオーディションを受けられたのは？

郄橋 義務教育が終わったからですね。高校からは親もそんなに厳しくしない方針で、高1の終わりぐらいに見つけたのがチーム8のオーディションでした。

――オーディションはどうだったの？

郄橋 テレビ埼玉さんで受けたんですけど、ダンスの課題曲は『会いたかった』で、歌は自分の好きな曲を歌って、間違えてしまったんですけど、受かりました。

――47人全員でお披露目されて、たくさんニュースになりましたが、高校とか大変だったんじゃないですか？

郄橋 お披露目の後に2年生の始業式があったんですけど、みんな教室にのぞきに来ていました。廊下ですれ違うときも「AKB！」って言われたり、すごく恥ずかしかったです。

――そうなりますよね。チーム8の埼玉県代表ですから。チーム8はそれぞれが出身地をＰＲしてましたが、埼玉って難しくなかったですか？



郄橋 「埼玉で有名なもの何ですか？」と、よく聞かれたんですけど、テレビでCMをやってたし、十万石まんじゅうかなって。そう言っていたおかげもあってか、麻友さんの卒業コンサートで客席に配ったりできたので、よかったなって。

――最初に大学卒業をターニングポイントと言っていましたが、何を学んでいたんですか？

郄橋 服飾です。昔から絵を描くのが好きで、お洋服とかも描いていたんです。小学校の卒業文集にはデザイナーか漫画家になりたいと書いていました。AKB48に入って、勉強から解放されたと思っていたんですけど、「大学は絶対出てほしい」と親に説得されて。どうせなら好きなことを学びたいなと。

――服飾はちゃんと授業に出る必要がありますよね？

郄橋 大変でした。「レッスンに行って授業を受けてから公演」とか、「授業、授業、レッスン、レッスン」とか、大学とレッスン場を行ったり来たりしていました。課題提出もいつもギリギリだし。でも、先生たちも協力してくださって、なんとか卒業できました。

――みんなAKB48って知っているわけですもんね。友達はできました？

郄橋 はい。4、5人のグループで一緒にいたんですけど、その友達の協力がなかったら卒業できなかったです。今でも仲良しのコがいて、この間、結婚式に出席してお祝いのスピーチをしました。

【AKB48のキラキラしていて、一生懸命やって、目標に向かう姿が好き】

――よくチーム8メンバーは昔をふり返ったときに、他のチームとは活動が別で戸惑ったって話していますけど、郄橋さんはどうでしたか？

郄橋 そういう意見が多いから、「そうだよね」と合わせていたけど、私は全くなくて（笑）。もちろん麻友さんに憧れていたので、一緒に活動できる機会がなかなかない......というのは少しありましたけど。

今になってみると、AKB48のキラキラしている、一生懸命やって目標に向かう姿が好きだったんだなって思うんです。

女のコのチームで一緒に泣いたり笑ったりして、一生懸命やっている姿。チーム8でもまさにそれが行われていたんです。そしてAKB48の衣装を着て、AKB48の曲でステージに立つ。私の憧れていた場所のままでしたね。

――同じチームになることはなかったですが、憧れの渡辺麻友さんと会ってどうでした？

郄橋 超かわいかったです。一緒に在籍していた期間は短かったですけど、2年目ぐらいで劇場公演にチームBのアンダーで出させてもらって。翌日のCDお渡し会が一緒だったので、「明日のお渡し会一緒なので、よろしくお願いします」って、めちゃめちゃ勇気を出して挨拶したんです。

そしたら「よろしくね」みたいな、すごい優しい感じで。それで、その後の麻友さんの卒業コンサートにも、卒業公演にも出させていただくことになるんですけど、そのとき「ちゃんと挨拶しに来てくれたから一緒に出たかった」と言ってくれて、めっちゃ泣きました。

ーー勇気を出してよかったですね。

郄橋 コンサートで作ってもらったチーム埼玉の衣装があるんですけど、今でも埼玉でのイベントがあると着ているんですよ。埼玉出身でよかったなって本当に思いました。

――2017年の12月よりチーム4の兼任メンバーとなりました。

郄橋 初めて兼任した当時は活動が多くて、東京ドームシティホールのコンサートはチーム8で3公演やって、兼任チームで2公演とか、他に全体公演もあるみたいな。

本当にそのときはみんな目が回っていました。忙しすぎて記憶がないというか。「忙しいという気持ちだけ残っているけど、何の曲やったとか覚えてないよね」みたいなことを、メンバーと今でも話します。

――兼任になって初めて先輩や後輩と活動するわけじゃないですか。

郄橋 一緒に活動できて嬉しいなと思っていたんですけど、苦戦したこともありました。ずっとチーム8だけでやってきたから、他のチームのカラーや空気感の違いに戸惑いもありました。みなさんにこうするんだよって教えていただいて知ることも多かったし、MCでも遠慮して全然しゃべれなかったり。

レッスンのときとかに「8だけで固まらないで一緒にやろう」と誘ってくれる先輩がいて、頑張って距離を縮めようとすると「無理しなくていいよ」と逆に気遣ってくれる先輩もいて。最終的には本当にみなさんと仲良くなれましたけど、パフォーマンスと同じくらい、グループとしてのまとまりや絆、一体感を作っていくことが大切だし大変だったなって。みんな同期で10代ばかりだったチーム8だけだと学べなかったことですね。

私は村山彩希さんと岡田奈々さんと同い年だったので、おふたりとはすごい仲良くなって。無理に仲良くしようという気持ちはなかったですけど、自然に打ち解けていきました。

――郄橋さんがみんなをうまくくっつけようとかはしなかったの？

郄橋 「みんな仲良くしようよ」みたいな感じでいたんですけど、どっちの気持ちもわかるなと。チーム8メンバーの「ずっと一緒だった8のままでいたい気持ち」も、チーム4メンバーの「AKB48としてまとまろうという気持ち」も、どっちもわかったので、私はすんってしてました。

――すんって（笑）。

郄橋 そこは大西（桃香）が頑張って全部やってくれてましたね。私自身はその時期、チーム4兼任が始まりながら、大学生としても忙しくて、人生で一番動いていた毎日だったなって思います。（後編に続く）

【連載「なんで令和にAKB48？」は木曜日更新。先日行われた日本武道館コンサートや、今後の目標など語る後編は1月1日公開！】

●AKB48

2005年（平成17年）12月8日、秋葉原のAKB48劇場で1期生お披露目。

2025年12月4日に21期生がデビュー！

2026年2月25日に67thシングル発売！ 4月3日〜5日「AKB48 春コンサート」を国立代々木競技場 第一体育館で開催！

最新情報は公式ホームページをチェック。

●郄橋彩音（たかはし・あやね）

1997年12月30日生まれ、埼玉出身

身長153cm

Nickname＝あやね

公式X【@__ayn1230__】

公式Instagram【@aayyaannee811】

取材・文／関根弘康 撮影／持田薫