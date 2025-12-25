【イマーシブ・フォート東京】 2026年2月28日 クローズ

刀は、テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」を2026年2月28日をもってクローズする。

「イマーシブ・フォート東京」は、お台場ヴィーナスフォート跡地を期間限定で活用した“イマーシブ体験”を主体とするテーマパーク。2024年3月1日に開業し、2025年3月1日にはリニューアルオープンを行なっていた。もともと期間限定の施設だったが、事業期間を繰り上げて終了することとなる。

クローズの発表に合わせ、刀は公式サイトを更新。来場者の需要はリニューアル後に注力した「ディープな体験」にあると判明したものの、「それにより学び得た最適な事業モデルに照らし、本施設規模が過大であると判断し、営業を終了する決断に至りました」と説明している。

また刀CEO森岡毅氏は、「未踏の領域に挑む中で、多くの熱狂的な体験を生み出し、貴重な知見を得られた一方で、財務面を含め当初計画との大きな乖離が生じた事実は、経営者として重く、真摯に受け止めております」とコメントを発表している。