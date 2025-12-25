Å°Äì¼èºà¡ÚÇ¯ËöÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥Ö½±·â»ö·ï¡¡--¤¤¤Þ¤À¿¼¤°Ç¤òÄÉ¤¦
º£Ç¯¤Î½ÕÀè¡¢»ä°¸¤ËÆÏ¤¤¤¿¤½¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¼ÆÅÄ¤âÆ¨Ë´ÈÈ¤ÎÁÜº÷¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¾¤ËÆ¨Ë´ÈÈ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Èà¤Ë¤Ï²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ó¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡¢°Ê²¼¼ê»æ¤ÏÆ±¤¸¡Ë
Á÷¤ê¼ç¤ÏÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¡Ö´ØÅìÏ¢¹ç¡×¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÐ¸µÂÀ°ì¡Ê43¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç12Ç¯£¹·î¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥Ö½±·â»ö·ï¡×¤Ï¡¢Å¨ÂÐÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢´ØÅìÏ¢¹ç¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¡×Æâ¤ÇËÐ»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£ÀÐ¸µ¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆÉþÌòÃæ¤À¡£¡Ö¼ÆÅÄ¡×¤Ï¸µ´´Éô¤Î¼ÆÅÄÂçÊå¡Ê¡Ç21Ç¯»àµî¡Ë¤ò¡¢¡ÖÆ¨Ë´ÈÈ¡×¤ÏÆ±»ö·ï¤Î¼çÈÈ³Ê¤È¤µ¤ì¤ë¸«Î©¿¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤ò»Ø¤¹¡£
¸«Î©¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤«¤éÌó£²¥õ·î¸å¤Î11·î¾å½Ü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤ØÆ¨Ë´¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Î´´Éô¤ÏÌó£²Ç¯Á°¡¢¸«Î©¤ÎÀøÉú¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀøÉúÀè¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¤¥Þ¥Ë¥é¤Î´¿³Ú³¹ÉÕ¶á¤Î¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡£ÁÜºº°÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÇÁÜº÷¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î½êºß¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÍÎÏ¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡×
ºòÇ¯½©°Ê¹ß¡¢¸«Î©¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÀøÉúÀâ¤¬°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÅìÏ¢¹ç¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«Î©¤È»×¤·¤¿ÍÊª¤È°ì½ï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¸«Î©¤Ï¤É¤³¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«--¡£¤½¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î¼ê»æ¤À¡£¸«Î©¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸µ¤Ï¡¢ÀøÉúÀè¤ò¤³¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ò¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ó
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê»æ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ï£Â¤Î¿Í¤Ï¡¢»ä¤Î°Ù¤ËÈà¤Ë½ÐÆ¬¤òÂ¥¤·¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ÎÊýÃ£¤¬¡Ê¸«Î©¤ò¡Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ó
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆþ´É´´Éô¤â¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¸«Î©¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÀøÉúÀâ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À°·Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ä»àË´Àâ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿µ¶¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤ÎÁÜºº¾ðÊó¤ò11·î1Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£¸«Î©¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¿¥¬¥í¥°¸ì¤ä±Ñ¸ì¤ÎËÝÌõ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸øÍÑ¸ì¤Î¥¯¥á¡¼¥ë¸ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ê¤Î¤«--¡£³Æ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ï°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ¡¢°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯12·î19Æü¡¦26Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê