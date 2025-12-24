もうセールでいいの！？【ユニクロ】今すぐ買い足したい！「カシミヤトップス」

シンプルなのに上質感があり長く使えそうなトップスは、ぜひとも大人女性の着こなしに取り入れたいところ。ぴったりなセーターとカーディガンが、今【ユニクロ】でセール中との情報をゲット！ どちらも着心地のよさそうなカシミヤ素材で、寒い日も暖かく着られそうです。今買ってもまだまだ活躍してくれそうなので、ぜひこの機会にチェックしてみて。

首元アレンジで印象チェンジできる上品ニット

【ユニクロ】「カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき」\7,990（税込・セール価格）

ほどよくゆとりのあるシルエットに、スカーフ付きが特徴のカシミアセーター。抜け感のあるVネックとカシミヤならではの質感が、大人の余裕を感じさせてくれそうです。スカーフを巻けば印象が変わり、シンプルなボトムス合わせでもワンランク上のコーデが即完成。セーターはデザインがシンプルなので、着まわしが利くのも魅力です。

定番カーデも上質素材でコーデを格上げ

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックショートカーディガン」\9,990（税込・セール価格）

ベーシックなクルーネックとコンパクトな丈感でトレンド感があり、あらゆるスタイルになじむカーディガンです。ボタンを留めてプルオーバー風に着ても、さっと羽織ってもサマ見えしそう。公式ECサイトで「軽くて暖かく、ふくらみ感があって極上の肌ざわりを楽しめる」と紹介される、カシミア100%素材だからこその上質感を楽しんで。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M