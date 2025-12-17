夜の深センでございます。

先月、久々に海外へ行ってきました。行き先は香港と中国本土の深センです。ご存じの通り、中国本土では「金盾（グレートファイアーウォール）」の影響で、GoogleやFacebook、X（旧Twitter）など、日本では当たり前に使っているサービスがそのままでは使えません。なので昔は「香港で香港／本土ローミングSIMを買い、本土にいても通信だけは香港側に逃がす」というのが定番でした。そう、昔は……。

昔はこういう、本土から香港へローミングできるSIMを使ってたんですよねぇ……。

ところが時代が変わりました。いまの旅で困るのは、地図やSNSというより“AI”です。ChatGPT（通称チャッピー）やGeminiを、ちょっとした調べ物、翻訳、看板の読解、店員さんとの会話の下準備まで、旅先で普通に使いますよね。筆者も例外ではありません。

が、困ったことに、ChatGPTが香港では使えないのですよ……。これは痛い。……と思っていたところ、Trip.comで妙に刺さる商品を見つけます。

「中国本土 5G eSIM｜デイパス・データパッケージ｜ChatGPT対応」

Trip.comの「中国本土 5G eSIM｜デイパス・データパッケージ｜ChatGPT対応」販売ページ。中国本土から、GoogleやXはもちろんChatGPTまでアクセスできる、夢のようなデータeSIM。通話はできないですが、こんな便利なSIMがあれば中国本土旅行も行ける！

中国本土で5G通信ができて、しかもChatGPT対応？ そんな都合のいい話ある？

と疑いながらも、説明を読むと仕組みが面白い。接続自体は中国移動（China Mobile）系のネットワークを使いつつ、アクセス先によって“出口”を振り分ける、という建て付けです。中国国内向けのアプリは香港側、海外サービスはシンガポール側のIPとして見えるようにする、という説明でした。ホンマかいな、これ……。

しかも安い。今回の滞在は4日間で、1日3GBのプランが854円。さらに「100GB（ただし最大10Mbps）」のプランが1279円。「ChatGPTが使えるなら元が取れる！」と思って、勢いで100GBプランを買ってみました。

深センに着いて、iPhoneでさっそくChatGPTアプリを起動。こう聞いてみます。

「このeSIMで通信しているんですが、私は今どこからアクセスしているように見えます？」

返ってきたのが、

「結論から言うと、いまは“シンガポールからアクセスしている人”に見えています」

おお、普通に返事来た！

さらにChatGPTの助言で、いくつかのサービスで“見え方”を確認してみました。すると、これがなかなかカオスです。

Amazonは「香港」にいるような表示になることがあった WhatIsMyIPAddress.comでは「米国（オークランド）」扱いに ABEMAなど“日本国内向け”のサービスは視聴できなかった いずれにせよ、筆者が「深セン」にいることはネットワーク上からは分からない

深センに着いて、ChatGPTに質問……おお、シンガポールからアクセスしている人に見える、とのこと。

WhatIsMyIPAddress.comでは「米国（オークランド）」扱いに……私はいったい世界のどこに？ （笑）

「深センでスマホを使っているのに、ChatGPTにはシンガポール、別サービスには米国住み」って、ネットワーク人格が忙しすぎます。ChatGPTにも「パンチのある体験ですね」と言われて、そりゃそうだと笑ってしまいました。

ChatGPTに深センで相談。「パンチのある体験ですね」とツッコまれてしまい、そりゃそうだと笑ってしまう、など。

とはいえ、実用面では大助かりです。1日100GBもあれば、PCを持っていってテザリングしても余裕がありますし、10Mbps制限も体感では“思ったより困らない”レベルでした。

「AIが使える／使えない」では旅の快適度が変わる時代です。次に中国に行く予定のある方は、選択肢のひとつとしてこの手の“ChatGPT対応”eSIMを試してみるのも手だと思います（ただし、各サービスの利用条件や現地ルールは変わることもあるので、その点はご注意を）。