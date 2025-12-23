ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¡¡È¥Ð¥ó¥¶¥¤¡É12¹æ¤Ç±ÉÍÀ¡ÄMLB¸ø¼°È¯É½
¡Ö2025Ç¯¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×40Áª¡×¤Ë·×4ËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡È¾Î¹æ¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òºÌ¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ê¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²¡Ë40Áª¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤ËÂçÃ«¤ÎÊü¤Ã¤¿°ì·â¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤ÎÁª½Ð¤À¡£1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£8-11¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂçÃ«¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬Åê¤¸¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìµå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó181.8¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥426¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î12¹æ3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¡£ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÎ¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤ë¡È¥Ð¥ó¥¶¥¤¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤Ï¡¢ÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î5²ó¡¢Áê¼ê¼çË¤¤Î¥ë¥ë¥Ç¥¹¡¦¥°¥ê¥¨¥ëJr.³°Ìî¼ê¤¬ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±ÍÍ¤Î¡È¥Ð¥ó¥¶¥¤¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÂçÃ«¤Ë¤è¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¡È°Õ¼ñÊÖ¤·¡É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö2025Ç¯¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×40Áª¡×¤ËÂçÃ«¤Ï·×4ËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1°Ì¤ÎÂ¾¡¢10·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬11°Ì¡¢9·î30Æü¡ÊÆ±10·î1Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡Ë¤¬16°Ì¡¢7·î21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤¬25°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£1Áª¼ê¤Ç4ËÜ¤ÏºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë