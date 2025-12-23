「サウスサイドにもあの『傘ダンス』を持ち込もうじゃないか」

ヤクルトからポスティングシステムを利用した村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、ホワイトソックスとの契約を発表した。契約は2年総額3400万ドル（約52億7000万円）。シカゴ南部は空前の盛り上がりを見せるなか、地元メディアはヤクルトの“応援”に注目している。

米放送局「CNN」や地元紙「ニューヨーク・タイムズ」でフォトグラファーを務めるジョシュア・メリン氏は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。神宮球場で村上の応援歌を歌うヤクルトファンの様子を公開し、「ブリッジポート（球場周辺の地元ファン）のみんながあの応援歌を覚える姿を、ぜひ見てみたいものだ」と綴った。

さらに「サウスサイド（地区）にもあの『傘ダンス』を持ち込もうじゃないか」と、ヤクルト名物「東京音頭」の場面も連投し、球団とファンに呼びかけた。また、地元ラジオ局「670 The Score」のホワイトソックス番を務めるジョシュ・ネルソン記者も「いいか、ホワイトソックス・ファンの皆。ムネタカ・ムラカミの応援歌を覚える時間は、たっぷりあるからな」とし、日本特有の応援歌文化を紹介している。

メジャーでは、いわゆる日本の応援団や応援歌というシステムはなく、来日した米国人が驚くことが多い。村上の移籍を機にシカゴに応援歌が持ち込まれるかもしれない。（Full-Count編集部）