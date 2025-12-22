ESSEでは、読者約400人の「リアルに愛用している」「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここではインナーケア・ファッション部門で選ばれた名品をピックアップ。美肌・腸内環境をサポートするドリンクや、ラクに着脱できるスニーカーなど、魅力的なアイテムを読者のコメントつきでご紹介します。

2025年に愛された「ファッションアイテム」4つ

ファッションアイテム部門では、着心地がよいものや機能性が高いものがたくさん選ばれました。

●まるでこたつソックス

冷えに効果のある足首のツボ・三陰交を発熱素材で温熱刺激。温まった足全体を特殊保温素材が包み込み、こたつのようにポカポカに。

「ドラッグストアやスーパーで買えるのもうれしい」（しろさん・38歳）

・まるでこたつソックス モカブラウン ￥1980（岡本） ※価格は編集部調べ

●エアリズム ブラタンクトップ

背中部分にゴムがないから擦れずに快適、バストがきれいに見えると愛用者多数。吸湿・消臭・ストレッチなど快適機能も満載です。

「サラッとした着心地。色が豊富で着る服によって選んでいます」（マナさん・46歳）

・エアリズム ブラタンクトップ ￥2290（ユニクロ）

●ASTIGUインナー【肌】タンクトップ

透けにくく衿ぐりなどのラインも出にくい、アウターをきれいに見せてくれるインナー。薄くてなめらかな肌触りで着心地も満点。

「肌触りがよく薄いのに包まれている感覚」（カネコ トモカさん・42歳）

・ASTIGUインナー 【肌】タンクトップ ￥1980（アツギ）

●スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ

ラクに着脱できる構造が支持され、「もう手放せない」というファンも多いスリップインズ。写真のタイプはキルティング素材のフィット感も格別！

「靴擦れすることなく、足を入れるだけで、スルッと履けます」（ねこはちさん・47歳）

・スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ コンツアーフォーム-コージーフィット ホワイトラベンダー 24.0cm ￥10890（スケッチャーズ）

2025年に愛された「インナーケア」4つ

インナーケア部門では、飲むだけで手軽に体内をケアできるアイテムがそろいました！

●「Newヤクルト」

2025年で創業90年。生きたまま腸にとどく乳酸菌 シロタ株が、1本に200億個。日々続けることで、腸内環境の改善が期待できます。

「飲みやすいし腸の調子もいいような気がします（ゆみのすけさん・49歳）」

・「Newヤクルト」65mL ￥52（ヤクルト本社） ※価格は編集部調べ

●プレミアムカロリミット

糖や脂肪の吸収を抑える機能に加え、高めのBMIの低下やお通じの改善も報告されている機能性成分を追加。食べたい人の強い味方。

「夫が飲んで3か月でポッコリおなかが解消し私も飲み始めました」（ももまるさん・44歳）

・プレミアムカロリミット 120粒 ￥5490（ファンケル）

●ザ・コラーゲン＜ドリンク＞

コラーゲンを手軽にとれる美肌ドリンク。コケモモやアムラ果実など10種の美容成分配合で、土台からきれいをサポートしてくれます。

「大事な日の前夜に飲むと翌日、髪と肌の調子がいいです！」（かつらさん・46歳）

・ザ・コラーゲン＜ドリンク＞ 50mL ￥297（資生堂） ※価格は編集部調べ

●植物性乳酸菌ラブレWプレーン

お通じや肌の乾燥への効果が報告されている、生きて腸で働く植物性乳酸菌ラブレ菌配合のドリンク。甘さすっきりで飲みやすい。

「すっきりした味わいが飲みやすくて気に入っています」（なおこさん・46歳）

・植物性乳酸菌ラブレWプレーン 3本 各80mL ￥220（カゴメ） ※価格は編集部調べ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください