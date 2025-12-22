2000Ëü±ßÃù¤á¤¿¿Í¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿¡×Êë¤é¤·¤Î½¬´·¥ê¥¹¥È¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ÀáÌó¤Ç»þ´Ö¤È¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡§2025Ç¯11·î¥È¥Ã¥×10
ESSEonline¤Ç2025Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10Æþ¤ê¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¡ª Æü¡¹¡¢²È»ö¤ä°é»ù¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¡Ä¡£ ¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀáÌó¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤¢¤Ë¤«¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿´¤ÈÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¤ä¤á½¬´·¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯11·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ë¤«¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¡áÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍýÍ³
ÀáÌó¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤¢¤Ë¤«¤µ¤ó¡£²áµî¤Ë°é»ù¤ä²È»ö¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¡×¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¡¢ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀáÌó¤Ï¡Ø·ÑÂ³¡Ù¤¬¤Ê¤Ë¤è¤êÂç»ö¡¢²æËý¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Ë¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤ê¡Ø¤ä¤á¤ë¡Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Êý¤¬¸ú²ÌÀäÂç¡£¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö¤ä¤á¤¿¡×¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¼ýÇ¼¤ò¤ä¤á¤¿
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¼ýÇ¼¤Ï¤·¤Þ¤¦ºî¶È¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡¢¸«±É¤¨¤¬°¤¯¡¢¤â¤Î¤âÁý¤¨¤¬¤Á¡£²Á³Ê¤Ï¾¯¤·¹â¤¯¤È¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊªÎÌ¤òÊÝ¤Æ¤ÆÊÒ¤Å¤±¤Î¤ä¤ëµ¤¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡Ö¤ä¤á¤¿¡×¤³¤È¤Ï¡©
ÏÃÂê¤Î¿·À½ÉÊ¤ä¡¢¸ÂÄêÉÊ¡¦ÄÁ¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ò¤ä¤á¤¿
¡Ö¿·¡×¤ä¡Ö¸ÂÄê¡×¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ßÌÜÅª¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¤¬¡¢Àª¤¤¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌµÂÌ¤Å¤«¤¤¤Ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¤¤¤¤´ðËÜÄ´Ì£ÎÁ¤òÇã¤¦Êý¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë»È¤¤¤¤ì¤ë¤··ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
½ñºØ¤Ç¡Ö¤ä¤á¤¿¡×¤³¤È¤Ï¡©
ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÆÃÄê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµÉÊ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¹âÀÇ½¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢´ØÏ¢µ¡´ï¤ÏÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ù¤ÐÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¡£
¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¡Ö¤ä¤á¤¿¡×¤³¤È¤Ï¡©
ÍÑÅÓ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ÀìÍÑ¤ÎÀöºÞÎà¤ò¤ä¤á¤¿
¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¤ä°áÎà¤Î±ø¤ìÍî¤È¤·¤Ï¡¢½ÅÁâ¡¦¥¯¥¨¥ó»À¡¦»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤Î¤ß¡£¤Ë¤ª¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¶Ý¤Ë¤ÏÆ¼¤¬¸ú¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿Æ¼Àþ¤ò°ì½ï¤ËÀöÂõ¡£¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤¬ÉÔÉ¬Í×¤Ë¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤ä¤á¤¿¡×¤³¤È¤Ï¡©
¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤ÎÉþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤Ä¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿
¡ÖÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉþ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡á¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂ´¶È¡£¹â¤¯¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¿§°ã¤¤¤Ç¤â¤ÄÊý¼°¤Ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë²¿Ç¯¤âÃåÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸µ¤¬¼è¤ì¤Æ·ÐºÑÅª¡ª
¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤ÇÀáÌó¤Ë¡ªÃù¶â0±ß¤«¤é¤âÃ¦½Ð
¤ä¤é¤Ê¤¤ÀáÌó¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¡£¤ä¤á¤¿²È»ö¤ò¡Ö»þ´ÖÃù¶â¡×¤Ë²ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀáÌó¤ÈÅê»ñ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®Ãæ¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢6Ç¯È¾¤ÇÃù¶â0±ß¤«¤é»ñ»º2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ë¡ª