1月スタート『探偵さん、リュック開いてますよ』クセ強キャスト大集合のメインビジュアル解禁！

松田龍平がテレビ朝日ドラマ初主演を務める、新感覚のほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。

2026年1月9日（金）からの放送スタートに先駆け、同ドラマのメインビジュアルが解禁された。

小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、奇想天外な方法でゆるく解決していく本作。

共演に郄橋ひかる、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、そして光石研という豪華な実力派俳優たちの出演も発表されている。

◆松田龍平×西ヶ谷温泉のクセあり住人たち

失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明に力を注ぐ洋輔。彼が拠点にするのは、廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」だ。

温泉宿の趣はそのままに、摩訶不思議でシュールな発明品の数々に囲まれながら暮らす洋輔のもとに、次々とヘンテコな依頼が持ちかけられるのだが…。

今回公開されたメインビジュアルには、そんな「ゆらぎや」の一室で洋輔役の松田が何やら思案顔であぐらをかく姿が。その周りを西ヶ谷温泉の愉快な住人たちが取り囲み、ゆるくて不思議でヘンテコな物語の世界観が詰め込まれた1枚に仕上がっている。

西ヶ谷温泉のTシャツに温泉宿の法被という脱力感満載の装いで思慮深い表情を見せる松田をはじめ、意志の強そうな表情ながらヘルメット姿で謎のキックボードのようなものに乗る町の商店の看板娘・酒井あおい役の郄橋、空飛ぶ布団に乗ってドヤ顔を見せる洋輔の親友トリオの1人・清水としのり役の大倉の姿。

さらに、マジックハンドを手にゆるい表情を見せるもう一人の親友・室町圭役の水澤、そんなクセ強住人たちの様子を自撮りしながら生配信する人気動画配信者・南香澄役の片山、そして渋い表情で杖をつく定年間近のベテラン刑事・春藤慶太郎役の光石と、それぞれの個性がさく裂している。

また、郄橋が乗るキックボードをはじめ、この1枚には洋輔の発明品が隠れているそう。はたしてどんな発明品なのか？ これらを使って洋輔や住人たちはどうやってヘンテコ依頼を解決していくのか？