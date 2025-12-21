Ì¾ºî¤À¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤Î¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 3°Ì¡ØÍø²È¤È¤Þ¤Ä¡Ù¡¢2°Ì¡ØÆÆÉ±¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯¥Ù¥¹¥È³ÊÉÕ¤±¡Û
12·î14Æü¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±ºî¤Ï»ëÄ°Î¨¤³¤½¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤òÃæ¿´¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ëÇ®±é¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤³¤Ç2025Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡ÖÌ¾ºî¤À¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢WEB½÷À¼«¿È2025Ç¯1·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¢¨Ç¯Îð¤ÏÇÛ¿®Åö»þ¤Î¥Þ¥Þ
¢£
5Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Á¡Ù¡£½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï12.6¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢²áµîºÇ°¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢NHK¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿Á´¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿»ëÄ°¿ô¤Î72.8ËüUB¡Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢Ì¾ºî¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ö2000Ç¯Âå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï¡ØÍø²È¤È¤Þ¤Ä¡Á²Ã²ìÉ´ËüÀÐÊª¸ì¡Á¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¡£
·ãÆ°¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ÈÍÁÄ¡¦Á°ÅÄÍø²È¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤Ä¤ÎÉ×ÉØ¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Á°ÅÄÍø²È¤òÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢¤Þ¤Ä¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Ì³¤á¡¢ÆþÀÒÄ¾¸å¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤È¾¾Åè¤Î¶¦±é¤Ï¡¢Åö»þÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ô¥¥ã¥¹¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Õ¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ô¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢¤à¤«¤à¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡Õ¡Ê60Âå½÷À¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ô»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤éË¿Ã½¨µÈ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»þÂå¤ò¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÊÌ¤ËÀß¤±¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤á¤«¤é¸«¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÇÛÌò¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÇÈó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¡Ê60ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ô»Ù¤¨¤ëºÊ¤Î»Ñ¤¬¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
ÆâÍÆ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤â¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âè2°Ì¤Ï¡ØÆÆÉ±¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¡£
¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Ë»§ËàÈÍ¤«¤éÆÁÀî²È¤ØÍÁÆþ¤ì¤·¤¿¡¢½÷·æ¡¦ÆÆÉ±¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡£µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤¬¼ç¿Í¸ø¤òÇ®±é¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×»²²ÃºîÉÊ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÔÎò»Ë¤ò´¶¤¸¡¢¤«¤Ä¸½Âå¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¡Õ¡Ê60Âå½÷À¡¦¼«±Ä¶È¡Ë
¡Ô»þÂå¹Í¾Ú¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¡Õ¡Ê60ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ôºæ²í¿Í¤ÈµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤¬ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±éµ»¤âÌÌÇò¤¤¡£¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡Ô½÷¤ÎÀï¤¤¤¬¸«±þ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡Õ¡Ê40ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÔÃÏ¸µ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¤È¡¢²¦Æ»¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê½÷¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âè1°Ì¤Ï¡Ø¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡£
¶áÆ£Í¦¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢µþÅÔ¼é¸î¿¦²¼¤Î·ÙÈ÷ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿·ÁªÁÈ¤¬Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¿·ÁªÁÈ¡Ù¡£¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤Ïº£ºî¤¬Âç²Ï½éµÓËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ã«¹¬´î¤¬Ì³¤á¤¿¡£½é½Ð±é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£
¡Ô¥¥ã¥¹¥È¡¢±é½Ð¡¢µÓËÜÁ´¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÂç²Ï¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ¡Ê40ÂåÃËÀ¡¦¼«±Ä¶È¡Ë
¡Ô¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬¤¤¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¡Õ¡Ê20ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ô¼ã¤¤ÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·Á¯¤ËËè½µ³Ú¤·¤á¤¿¡Õ¡Ê60Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÔÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¡Ê40ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¤È¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÂ¿¤¤ÇÛÌò¤¬¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£